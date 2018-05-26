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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

پناهی آذر در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی؛

نگرانی‌های الحاق به CFT با «حق شرط» قابل رفع است

نگرانی‌های الحاق به CFT با «حق شرط» قابل رفع است

معاون امور مجلس وزیر امور خارجه در خصوص نگرانی نمایندگان مجلس در زمینه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، گفت: این نگرانی‌ها با استفاده از حق شرط قابل رفع است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پناهی آذر معاون امور مجلس وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اختصاص داشت، اظهارداشت: در این جلسه نظرات مخالفین و موافقین الحاق به این کنوانسیون ارائه شد و در خصوص برخی مسائل هم نظرات به همدیگر نزدیک بود و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا در جلسه آتی کمیسیون بتوانیم موضوع را جمع بندی کرده و به صحن مجلس ارسال شود.

وی افزود: در این جلسه من و همکارانم این نکته را توضیح دادیم که این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شده و از سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا شده و از همان موقع بحث الحاق به این کنوانسیون شروع شد و سالها راجع به آن در بخش های مختلف نظام بررسی صورت گرفته است.

معاون امور مجلس وزیر امور خارجه ادامه داد: حتی قبل از اینکه بحث الحاق به این کنوانسیون مطرح شود، در سال ۱۳۹۴ قانون مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم را در کشورمان تصویب کردیم، بنابراین گام هایی برای پیوستن به کنوانسیون قبلاً برداشته شده است.

پناهی آذر اظهارداشت: به نگرانی هایی که برخی نمایندگان در این خصوص داشتند پاسخ داده شد که با ارائه حق شرط این نگرانی ها مانند بسیاری از کشورها برطرف می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۸۸ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، عضو این کنوانسیون هستند و ۶۳ کشور نیز حق شرط مطرح کرده اند؛ بنابراین اگر جمهوری اسلامی هم به این کنوانسیون بپیوندد، با حق شرط هیچگونه نگرانی نخواهد داشت.

کد مطلب 4306294

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