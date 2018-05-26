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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

ارزشیابی اساتید دانشگاه الزهراء از امروز آغاز شد

ارزشیابی اساتید دانشگاه الزهراء از امروز آغاز شد

ارزشیابی اساتید دانشگاه الزهراء از امروز آغاز شد، در صورت عدم ارزشیابی تمام دروس، امکان استفاده های بعدی از سامانه گلستان برای دانشجویان امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه الزهراء اعلام کرد: ارزشیابی اساتید نیمسال جاری از امروز شنبه ۵ خرداد آغاز شده و تا پنج شنبه ۱۷ خرداد ۹۷ با استفاده از سیستم آموزشی گلستان انجام می شود.

ضروری است دانشجویان برای انجام ارزشیابی به سامانه آموزش به آدرس : http://edu۱.alzahra.ac.ir/  مراجعه کرده و ارزشیابی اساتید تمام دروس خود را انجام دهند.

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی تمام دروس، امکان استفاده های بعدی از سامانه گلستان برای دانشجویان امکان پذیر نیست و انتخاب واحد نیمسال آینده دچار مشکل خواهد شد.

ارزشیابی اساید محرمانه است اساتید، مدیران گروه و مدیر سیستم از ارزشیابی دانشجو مطلع نمی شوند.

کد مطلب 4306297
زهرا سیفی

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