حسن سلمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی خراسانجنوبی در سال جاری برگزاری کنگره دو هزار شهید استان است که در این راستا نهادها و سازمانهای مختلف برنامههایی را تدارک دیدهاند.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی بیان کرد: این کنگره فرصتی برای بیان ظرفیتهای خراسانجنوبی در حوزه فرهنگ، معرفی سرداران شهید و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
سلمانی ادامه داد: اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی نیز در راستای کنگره دو هزار شهید خراسانجنوبی با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها برنامههای متنوع و متعددی را در نظر گرفته است.
وی افزود: برگزاری برنامههای متنوع قرآنی به نیابت از شهدا و قرائت وصیت نامه شهدا در این برنامهها با همکاری مؤسسات و تشکلهای قرآنی، برگزاری ختم کلام الله مجید در مساجد به یاد شهداء و برگزاری محافل انس با قرآن، عترت و شهداء در مناسبتهای مختلف از جمله این برنامهها است.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی گفت: از دیگر برنامههای اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی در راستای کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی روایتگری از کتب دفاع مقدس و منابع مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت است.
سلمانی ادامه داد: انجام تبلیغات محیطی مناسب با موضوع ایثار و شهادت با همکاری فرمانداریها و معرفی شهدای خراسانجنوبی توسط روحانیون مستقر نیز در راستای کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی پیگیری میشود.
وی یادآور شد: این برنامه ها تا نیمه دوم مهرماه، زمان برگزاری کنگره ادامه خواهد داشت.
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