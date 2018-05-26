۵۰۰ گردشگر خارجی از استان سمنان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه بر اساس آمار جمع آوری شده در دو ماهه گذشته، بیشترین تعداد گردشگران خارجی بازدید کننده از استان سمنان دارای ملیت آلمانی هستند، گفت: در این ایام ۱۰۷ گردشگر آلمانی از استان بازدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در دو ماهه نخست سال جاری ۵۲۷ گردشگر خارجی از این استان بازدید کردند، افزود: بیشترین آمار گردشگران خارجی بازدید کننده از استان، پس از آلمان مربوط به فرانسه، هلند، چین، اتریش، ترکیه، سوئیس، روسیه، ایتالیا، هندوستان و انگلستان می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، بازدید گردشگران خارجی از استان سمنان را در معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان، رشد اقتصادی و اشتغالزایی موثر دانست و گفت: میزان بازدید گردشگران خارجی از استان سمنان، در اردیبهشت ماه امسال دو برابر فروردین ماه بوده است.

جهانشاهی موضوع قابل توجه در بازدید گردشگران خارجی را تنوع داشتن ملیت گردشگران عنوان کرد و گفت: در این مدت گردشگران خارجی از بیش از ۲۷ کشور جهان از استان سمنان بازدید کرده‌اند.

وی گفت: یکی از اولویت‌های این اداره، افزایش میزان بازدید و ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی در استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با یادآوری اینکه این استان دارای ۹۴ مرکز اقامتی شامل ۱۲ هتل، دو هتل آپارتمان، پنج مهمانپذیر، ۴۳ اقامتگاه بوم گردی، ۲۶خانه مسافر، یک متل و پنج مجتمع اقامتی، محوطه و مجموعه گردشگری است، افزود: این واحدها در مجموع دارای یک هزار و ۳۰۹ تخت برای اقامت گردشگران است و ظرفیت اقامتی رسمی در استان سمنان بیش از دو هزار نفر شب است.

جهانشاهی خاطرنشان کرد: استان سمنان دارای بالغ بر یک هزار اثر تاریخی شناسایی شده و بیش از ۸۰۰ اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی است.