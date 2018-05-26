سرقت ارز از مسافران خارجی/دزدی تحت پوشش ماموران وزارتخانه دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در توضیح این خبر گفت : در مورخه ۲۲ اسفندماه سال گذشته از کلانتری ۱۶۷ دولت آباد پرونده ای تحت عنوان "سرقت به شیوه غصب عناوین" به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد که شاکی پرونده در آن عنوان کرده بود سارقین تحت عنوان مأمورین یکی از وزارتخانه های دولتی و با استفاده از یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ اقدام به سرقت مبلغ ۴۵۰۰ دلار از وی نمودند .

مالباخته ( از اتباع کشورهای همسایه ) پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهارات خود به کارآگاهان توضیح داد : "در منطقه دولت آباد – خیابان قدس در حال تردد بودم که یک خودرو پراید سفید رنگ با دو سرنشین ، در حالیکه شیشه های آن دودی بود جلوی من ایستاد ؛ یک نفر از ماشین پیاده شد و در حالیکه کاملا به زبانی عربی مسلط بود ، خودش را به عنوان مأمور [ یکی از وزاتخانه ها ] معرفی کرد ؛ به این بهانه که پول های همراه من احتمالا جعلی و قلابی است ، از من خواست تا پول هایم را جهت بررسی در اختیارش قرار دهم ؛ با توجه به ظاهر این شخص و همچنین خودرو آنها [ که تجهیزات پلیسی از قبیل چراغ LED و ... بر روی آن نصب شده بود ] به آنها اعتماد کرده و بسته دلارهای همراه خود را در اختیار این شخص گذاشتم ؛ این شخص کمتر از یک دقیقه !! تمامی پول ها را بررسی کرد و عنوان داشت که پول ها واقعی است . بلافاصله سوار ماشین شد و همراه نفر دوم که راننده بود ، به سرعت از محل دور شدند ؛ پس از آن و در شمارش دقیق پول ها متوجه شدم که مبلغ ۴۵۰۰ دلار از من سرقت شده [ و این افراد به شیوه کف زنی اقدام به سرقت کردند ] " .

سرهنگ کرم یوسف وند در خصوص روند شناسایی و دستگیری یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای از طایفه فیوج عنوان داشت : با توجه به شیوه و شگرد سرقت ، کارآگاهان اطمینان داشتند که سرقت می بایست توسط یکی از سارقین حرفه ای از طایفه فیوج انجام شده باشد ؛ در ادامه ، با انجام چهره نگاری و بهره گیری از سوابق مجرمان طایفه فیوج ، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان حرفه ای طایفه فیوج به نام "یحیی . ب" (متولد ۱۳۷۰) شدند که از سال ۱۳۸۵ تاکنون بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف "مشارکت در سرقت" ، "جعل گذرنامه" ، "غصب عناوین دولتی" ، "کف زنی" ، "سرقت چک های بین بانکی" ، "خروج غیرمجاز از کشور" دستگیر و روانه زندان شده و حتی یک بار نیز در کشور ترکیه به اتهام سرقت دستگیر و مدتی را در زندان سپری کرده است .

با شناسایی تصویر "یحیی . ب" از سوی مالباخته ، کارآگاهان با شناسایی مخفیگاه وی در شهرستان شهریار – منطقه وائین ، با اخذ نیابت قضایی به این شهرستان اعزام شده و در مورخه ۲۶ اردیبهشت موفق به دستگیری متهم شدند .

"یحیی . ب" در اظهاراتش صراحتا به سرقت های متعدد از اتباع کشورهای خارجی اعتراف کرد و عنوان داشت که برادرش به نام فرید ( ۳۰ ساله ) نیز در سرقت ها همراه او بوده است ؛ با شناسایی "فرید" به عنوان دومین متهم پرونده ، کارآگاهان در تحقیقات تکمیلی اطلاع پیدا کردند که فرید به قصد سرقت از کشور خارج شده و قرار بوده تا احسان نیز در چند روز آینده به او ملحق شود که قبل از خروج از کشور توسط آنها دستگیر شده است .

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام خبر دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم پرونده به خبرنگار مهر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به سرقت های تحت پوشش عناوین دولتی بویژه سرقت از اتباع سایر کشورها ، شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان و به جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم و بویژه شناسایی دیگر شکات و مالباختگان ، هماهنگی لازم با بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری جهت انتشار بدون پوشش تصویر متهم انجام شده است ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه مراجعه نمایند .