گروه های سیاسی همدیگر را تحمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با دعوت از تمامی گروه های سیاسی داخل نظام به وحدت و همگرایی افزود: این چه حادثه تلخ و ناگواری است، این چه بیماری مزمن و غیرقابل علاجی است که کشور را گریبانگیر خود کرده است؟ !

وی تصریح کرد: تمام گروه های سیاسی که محرم نظام هستند، چرا همدیگر را تحمل نمی کنند؟ چرا اجازه می دهید دشمنان نظام از این ناحیه علیه نظام بهره برداری کند؟ !

خطیب جمعه شهرستان بناب اظهار کرد: نقد و انتقاد یک فریضه واجب است و اگر انتقاد در جامعه تعطیل شود، کشور توسعه و رونق نمی گیرد و تعطیلی نقد و انتقاد کار خطرناکی است!

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از غیب هدایت می شود؛ تأکید کرد: این همه حمایت از ناحیه غیب هم شرایط دارد و اگر شما صبر و مقاومت کرده و از دین خدا پیروی کنید، خداوند نیز به شما کمک خواهد کرد. ولی اگر صبر و مقاومت نکنید، خداوند نیز از ما روی گردان خواهد شد.

وی یادآور شد: لذا قرآن می فرماید در برابر دشمنان ید واحدی داشته باشید. انقلاب اسلامی که به عنوان بزرگ ترین نعمت در اختیار این ملت قرار گرفته است، قدردان این نعمت باشیم و در پاسداری از این نعمت همواره کوشش کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین با تأکید بر اینکه امروز جهان تشیع بر روی کل زمین به برکت انقلاب اسلامی در حال شکوفایی است؛ گفت: امروز باید از این ظرفیت به وجود آمده پاسداری کنیم و ایران اسلامی رسالت سنگینی بر گردن گرفته و می خواهد پیام اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را به اقصی نقاط دنیا ابلاغ و صادر کند.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه نقد و انتقاد باید در راستای تقویت حاکمیت باشد؛ اذعان کرد: مخصوصاً در چنین موقعیت و شرایط حساسی که کل دنیا علیه جمهوری اسلامی بسیج شده اند، لازم است در راستای وحدت و همدلی گام برداریم.

وی تأکید کرد: تقویت دولت لازم شرعی، عقلی و ملی است و از مسیر امام راحل(ره) و روش مقام معظم رهبری است و عقل و شرع و منطق حکم می کند دولتی که مورد تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته است، باید از آن حمایت و به او کمک کرد. در جمهوری اسلامی بعد از استقرار دولت قانونمند باید طرفدار دولت باشیم، چه به آن رأی داده باشیم و چه رأی نداده باشیم. ولی در رژیم های طاغوت باید از دولت ها فاصله گرفت.

امام جمعه شهرستان بناب ضمن توصیه به گروه های سیاسی حاکم در کشور مبنی بر پرهیز از اختلاف افکنی و کوبیدن همدیگر تصریح کرد: قطعاً دود این اختلافات به چشم ملت خواهد رفت.

حجت الاسلام باقری بنابی توجه به توصیه و سیره رهبری را تنها راه نجت بخش این کشور از شرایط فعلی دانست و اظهارکرد: منطق و عقل می گوید که نباید به بیگانگان دل ببندیم و ما در شرایط حساس غربی ها و اروپایی ها را امتحان کرده ایم و آن ها به خاطر ما هیچ وقت مقابل همدیگر قرار نمی گیرند و در ۸ سال جنگ تحمیلی آن ها امتحان خود را پس داده اند.

وی افزود: باید با کشورها ارتباط برقرار کنیم ولی حفظ اصول و اساس نظام از هر چیز دیگری برای ما ارزشمند است.