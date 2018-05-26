نیازمندان واقعی، خانه بخرند/مشاوران املاک بدنبال گران نشدن مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مصطفی قلی خسروی گفت: اگر قیمت مسکن افزایش یابد توان مردم پایین می آید و بازار مسکن کساد می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه زمانی که کالایی گران می شود، مردم بیشتر خرید می کنند، ادامه داد: کسانی که نیازمند مسکن هستند، خرید کنند و برای سرمایه گذاری وارد بازار نشوند چون بازار قابل پیش بینی نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: مؤلفه هایی چون ارز، بورس و سکه در بازار مسکن اثرگذار است و تمام تلاش مشاوران املاک بر افزایش نیافتن قیمت مسکن است.

خسروی تاکید کرد: هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می یابد و اگر بیش از حد قیمت بالا برود باعث کسادی بازار اشتغال می شود.

وی ادامه داد: برای اینکه قیمت اجاره بها افزایش بیش از حد نداشته باشد، باید عرضه و تقاضا را در حد تعادل نگه داریم به دلیل افزایش مهاجرتها وازدواج ها این تعادل برقرار نشده است.

وی بیان کرد: هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و اجاره دادن به خانه اولی ها می کند و ما هم باید برنامه ای داشته باشیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: مردم باید در زمان عقد قرار داد حواسشان را جمع کنند و هیچ مشاور املاکی بعد از عقد قرارداد حق نگه داشتن قرارداد را ندارد و باید قرارداد دست خریدار و فروشنده باشد.

وی افزود: باتوجه به اینکه نزدیک زمان نقل و انتقالات هستیم، افرادی که از سایت ها اقدام به خرید و یا اجاره ملک می کنند باید حواسشان را جمع کنند و حتما از مشاوران املاک مشاوره بخواهند.

وی افزود: از اول تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۶ کل قراردادها در کشور ۱۱۴ هزار و ۴۶۹ و تعداد مبایعه نامه ۶۵ هزارو ۹۹۱ و اجاره نامه ها ۵۵ هزار و ۹۰۴ فقره بود که در مدت مشابه امسال (یکم تا ۳۱ اردیبهشت ۹۷) تعداد کل قراردادها در کشور ۱۳۰ هزار و ۲۷۸ فقره، مبایعه نامه ها ۷۵ هزار و ۹۴۵ فقره و اجاره نامه ها ۵۲ هزار و ۸۶۴ فقره بود که کل قراردادها ۱۴ دهم درصد، مبایعه نامه ها ۳۳ درصد و اجاره نامه ها نیز ۵ دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.