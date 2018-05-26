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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

یک مقام صنفی اعلام کرد:

نیازمندان واقعی، خانه بخرند/مشاوران املاک بدنبال گران نشدن مسکن

نیازمندان واقعی، خانه بخرند/مشاوران املاک بدنبال گران نشدن مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ۴ مؤلفه ارز، سکه، طلا و بورس در قیمت مسکن تأثیرگذار است و تنها نیازمندان واقعی اقدام به خرید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مصطفی قلی خسروی گفت: اگر قیمت مسکن افزایش یابد توان مردم پایین می آید و بازار مسکن کساد می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه زمانی که کالایی گران می شود، مردم بیشتر خرید می کنند، ادامه داد: کسانی که نیازمند مسکن هستند، خرید کنند و برای سرمایه گذاری وارد بازار نشوند چون بازار قابل پیش بینی نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: مؤلفه هایی چون ارز، بورس و سکه در بازار مسکن اثرگذار است و تمام تلاش مشاوران املاک بر افزایش نیافتن قیمت مسکن است.

خسروی تاکید کرد: هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می یابد و اگر بیش از حد قیمت بالا برود باعث کسادی بازار اشتغال می شود.

وی ادامه داد: برای اینکه قیمت اجاره بها افزایش بیش از حد نداشته باشد، باید عرضه و تقاضا را در حد تعادل نگه داریم به دلیل افزایش مهاجرتها وازدواج ها این تعادل برقرار نشده است.

وی بیان کرد: هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و اجاره دادن به خانه اولی ها می کند و ما هم باید برنامه ای داشته باشیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: مردم باید در زمان عقد قرار داد حواسشان را جمع کنند و هیچ مشاور املاکی بعد از عقد قرارداد حق نگه داشتن قرارداد را ندارد و باید قرارداد دست خریدار و فروشنده باشد.

وی افزود: باتوجه به اینکه نزدیک زمان نقل و انتقالات هستیم، افرادی که از سایت ها اقدام به خرید و یا اجاره ملک می کنند باید حواسشان را جمع کنند و حتما از مشاوران املاک مشاوره بخواهند.

وی افزود: از اول تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۶ کل قراردادها در کشور ۱۱۴ هزار و ۴۶۹ و تعداد مبایعه نامه ۶۵ هزارو ۹۹۱ و اجاره نامه ها ۵۵ هزار و ۹۰۴ فقره بود که در مدت مشابه امسال (یکم تا ۳۱ اردیبهشت ۹۷) تعداد کل قراردادها در کشور ۱۳۰ هزار و ۲۷۸ فقره، مبایعه نامه ها ۷۵ هزار و ۹۴۵ فقره و اجاره نامه ها ۵۲ هزار و ۸۶۴ فقره بود که کل قراردادها ۱۴ دهم درصد، مبایعه نامه ها ۳۳ درصد و اجاره نامه ها نیز ۵ دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.

کد مطلب 4306384

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    نظرات

    • حشمت الله قاسمی به کدملی ۳۸۷۲۲۲۷۲۸۹ IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اینجانب حشمت الله قاسمی به کد ملی ۳۸۷۲۲۲۷۲۸۹ اگر ریسی مشاور املاک استان تهران مدیریت بالایی برخوردار باشد وضعیت فعلی اینطوری نمیشود در مورد املاک شهرک سبزدشت با مجوز رییس مشاور املاک شهرک سبزدشت شهرستان بهارستان استان تهران پیگیری لازم انجام نمی‌شود وسواستفاد انجام شده است اینجا نب حشمت الله قاسمی ع

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