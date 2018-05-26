سیروس سوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه فدراسیون نجات‌غریق و غواصی اظهار داشت: فلسفه وجودی فدراسیون نجات‌غریق ایجاد امنیت در اماکن آبی که از اداره کل ورزش و جوانان بر اساس مصوبه ماده ۵ پروانه می‌گیرند؛ است که در استان‌همدان به اولین هدف فدراسیون رسیده‌ایم.

رئیس هیئت نجات‌غریق و غواصی استان‌همدان بابیان ۲۸ استخر در استان‌همدان فعال است، گفت: مردم همدان با خیال آسوده از استخرهای استان استفاده می‌کنند.

سوریان بابیان اینکه برای ناجیان غریق هرسال کلاس‌های مستمر با حضور اساتید باتجربه و دارای علم روز برگزار می شود، گفت: هیچ‌گونه اغماضی در این کلاس‌ها صورت نمی‌گیرد چراکه با جان افراد سر و کار داریم.

وی بابیان اینکه هدف هیئت نجات‌غریق؛ ورزش قهرمانی نیست، گفت: در بحث نجات‌غریق هدف امنیت و همگانی کردن این رشته بوده و مسابقاتی که فدراسیون در این زمینه برگزار می‌کند جنبه قهرمانی ندارد.