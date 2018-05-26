مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سال 1393 کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان دو کتاب « آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی ( دوجلدی ) » و ««مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1393، بخش اول ( فروردین تا شهریور)» را منتشر کرد.

کتاب «آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (دوجلدی)» به همت پژوهشکده شورای نگهبان و توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در 1245 صفحه (جلد اول و دوم) در بهار 97 و با قیمت 152000 تومان (دوره) به چاپ رسید.

گفتنی است جلد اول این کتاب به واژگانی که با حروف «الف» تا «ح» شروع می‌شوند و جلد دوم به حروف «خ» تا «ی» اختصاص یافته است.

از جمله مهم‏ترین ویژگی‏های این مجموعه می‌توان به رعایت قالب و اسلوب واحد در نگارش کتاب آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی و استفاده از مفاهیم و واژگان فرعی متعددی را در خود جای می‏ دهد و در مقام بررسی مفهوم و مبانی آن مدخل، مفاهیم متعدد دیگری به‏ عنوان مفهوم مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین کتاب «مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1393، بخش اول( فروردین تا شهریور)» نیز در 843 صفحه در بهار 97 و با قیمت 99000 تومان به چاپ رسیده است.

مجموعه حاضر با عنوان «مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1393، بخش اول ( فروردین تا شهریور)» با هدف توجه محافل قضایی و دانشگاهی به متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان تدوین و منتشر شده است.

مقام معظم رهبری در دیدارهایی که در سال‌های اخیر با اعضای محترم شورای نگهبان داشته‌اند، بارها بر اهمیت نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان و ضرورت انتشار آنها تاکید کرده اند. در همین راستا از سال 1393 کار آماده‌سازی متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان در جلسات شورا برای انتشار عمومی، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری پژوهشکده شورای نگهبان بازتعریف شد.

کتاب حاضر، دومین ثمره‌ این فعالیت علم است که مجموعه‌ کامل مشروح مذاکرات اعضا شورا نگهبان در نیمه‌ نخست سال 1393 را در برمیگیرد.