اقتدار نظام بعد از ۴ دهه به دلیل حرکت در چارچوب اصول انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی پیشگامان انقلاب اسلامی طی سخنانی با بیان این که امروز برای بزرگداشت قیام ماندگار ۱۵ خرداد در این جا جمع شدیم، گفت: گام بلند مردم پیشوا و ورامین به عنوان آفرینندگان مبدا تاریخ انقلاب اسلامی فراموش شدنی نیست، تحلیل قیام ۱۵ خرداد می تواند، آرمان ها و ارکان انقلاب اسلامی اساسی را در ذهن متبادر کرده و تداوم حرکت را تسهیل سازد.

مردم ورامین و پیشوا در قیام ماندگار ۱۵ خرداد نقش تعیین کننده ای دارند

امام جمعه موقت تهران با اشاره به ریشه های ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی اضافه کرد: انقلاب اسلامی متاثر از حوادث و رویدادهای گوناگونی است، حرکت ملت ایران به ویژه در حدود یک قرن و نیم گذشته در مبارزات سیاسی و رویارویی با استبداد در حوادث امروز موثر بوده است، اما امام بزرگوار بر این معنا اصرار داشتند، که انقلاب اسلامی یک هویت ویژه دارد، این انقلاب را باید با ویژگی ها و شاخص های کلیدی او شناخت، یکی از اصول اساسی و ویژگی های کلیدی انقلاب اسلامی مبدا آن است، که امام(ره) مبدا انقلاب را قیام ۱۵ خرداد ۴۲ ذکر کردند، که نقش مردم بزرگوار ورامین و پیشوا و شهدای شما در تثبیت این مبدا و ۱۵ خرداد برجسته است.

وی با بیان این که ۱۵ خرداد قبل از این که با مجاهدت بازار تهران و قیام مردم تهران و شهرها و استان های گوناگون مانند قم، تبریز، قزوین و دیگر نقاط ایران شناخته شود، با حرکت حماسی و پرشور، انقلابی و شهادت طلبانه مردم شریف ورامین و پیشوا شناسایی می شود، گفت: مردم ورامین و پیشوا در این مبدا نقش تعیین کننده ای دارید، لذا امام(ره) بزرگوار بر این مبدا تاکید ویژه ای داشتند.

ابوترابی ادامه داد: تاکید آن پیشوای عالی قدر و هوشمند و نظریه پرداز انقلاب اسلامی بر مبدا بودن ۱۵ خرداد به دلیل عوامل و ارکان کلیدی شکل گیری این حرکت است، بیانات و اندیشه سیاسی مرجعیت دینی و اسلامی سبب قیام ۱۵ شد، اگر امام بزرگوار و فریاد ایشان نبود، اگر دستگیری آن حضرت نبود، قطعا ما با این حرکت عظیم و رویداد مهم سیاسی و تاریخی روبرو نمی شدیم، بنابراین حرکت تاریخی ۱۵ خرداد یک حرکت دینی و اسلامی ناب و متاثر از اندیشه سیاسی اسلام و تفکرات مرجعیت دینی و اسلامی است.

انقلاب اسلامی تا امروز نیز بر شانه های قدرتمند مردم تکیه داشته است

امام جمعه موقت تهران با بیان این که انقلاب اسلامی به طور کامل هویت دینی و اسلامی دارد، که این هویت را از عالی ترین سطح نقطه تفکر اسلامی یعنی مرجعیت دینی به دست آورده است، تاکید کرد: حرکت انقلاب اسلامی ناب و منطبق بر آموزه های دینی بوده است.

وی ویژگی بعدی حرکت ۱۵ خرداد را مردمی بودن آن دانست و گفت: توده های مردم و بدنه جامعه این حرکت برآمده از مرجعیت دینی را بارور کردند، این احزاب و جریانات سیاسی نبودند، که به این فریاد پاسخ دادند، اقشار مختلف کشاورزان، صنعتگران، کارگران و بدنه جامعه پرچم دار این حرکت بودند، این ویژگی بسیار مهم است، تا امروز نیز انقلاب اسلامی بر شانه های قدرتمند مردم و بصیرت دینی، سیاسی و اسلامی آن ها تکیه دارد، باید این ارتباط استحکام پیدا کند.

ابوترابی فرد ویژگی سوم حرکت امام بزرگوار و انقلاب اسلامی را اهداف و آرمان های آن دانست و افزود: در بیانات امام(ره) چند اصل برای انقلاب اسلامی مطرح شده است، مردم مسلمان نمی توانند شاهد حضور استکبار و مزدوران او در دنیای اسلام باشند، در اندیشه سیاسی امام ایستادگی و مبارزه با حضور آمریکا و نفوذ مزدوران او و رژیم صهیونیستی در اوج و قله قرار دارد، انقلاب و حرکت امام(ره) توجه به این نکته اساسی دارد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اندیشه های امام(ره) اضافه کرد: امام تبیین می کنند، که ریشه تمام مشکلات جامعه ما در غرب و قدرت های بزرگ و شیطانی و در راس همه آن ها آمریکا است، اگر امام(ره) بر این تاکید دارند، که مبدا قیام ۱۵ خرداد است، بر این نکته اساسی تاکید دارند، انقلاب اسلامی یعنی حرکت جوشیده از متن حوزه های علمیه، متن دین و مرجعیت دینی و اسلامی و انقلاب اسلامی یعنی انقلابی که ملت عامل آن انقلاب هستند.

وی گفت: انقلاب اسلامی دقیقا یک انقلاب مردمی است و حرکت ملت ایران در برابر سردمداران قدرت و دنیای استکبار و نظام سلطه و استبداد داخلی به عنوان مزدور برآمده از حضور استکبار و استعمار است، انقلاب اسلامی جوشیده از متن دین و مرجعیت است، اگر امروز بعد از ۴ دهه انقلاب ماندگار، بالند و دارای ظرفیت های بالایی از اقتدار است، به دلیل حرکت در چارچوب این اصول است.

امروز اندیشه سیاسی امام در لبنان مدیریت سیاسی و فکری جامعه را بر عهده دارد

ابو ترابی بیان داشت: اگر انقلاب اسلامی در معرض آسیب قرار می گرفت حتی نام ایران نیز حذف می شد و اگر انقلاب با ظرفیت های بالایی از قدرت حضور دارد به دلیل حفظ این اصول و ارکان است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی همچنان در کف مرجعیت و زعامت دینی برآمده از اصول و مبانی اسلامی قرار دارد و رهبر معظم و عالی قدر انقلاب خلف صالح به امام ولایت امر و زعامت و رهبری امت اسلام را در دست دارند اگر دیروز زعامت دینی و سیاسی در چهارچوب جغرافیایی ایران تعریف می شد امروز این زعامت و مرجعیت در چهارچوب دنیای اسلام جبهه مقاومت اسلامی تعریف می شود.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: لبنان با تکیه بر این زعامت و مرجعیت بی بدیل و مقتدر توانسته است با یک نظام مغتنی بر آرای مردم بالاترین سطح از دموکراسی و با قدرت به جبهه اول مقاومت اسلامی تبدیل شود؛ حادثه ی کوچکی نیست که امروز اندیشه سیاسی امام در لبنان مدیریت سیاسی و فکری جامعه را در دست داشته باشد.

این عالم گفت: امروزه رهبر و رییس جمهور مقتدر مردمی و مسیحی انقلابی لبنان ببینید از جبهه مقاومت و شهدای عالی قدر این حرکت عظیم اسلامی تجلیل می کند، استقلال، آزادی و اقتدار لبنان را مرهون خون پاک این شهدا می دانند؛ همانطور که ما دستاوردهای با ارزش انقلاب اسلامی را ثمره خون پاک هزاران شهید و شهدای عالی قدر ۱۵ خرداد پیشوا و ورامین می دانیم.

وی افزود: امروز رهبریت و زعامت دینی و سیاسی؛ دنیای اسلام را درنوردیده است؛ در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، بحرین و در دنیای اسلام، شرق آسیا، جنوب غربی آسیا، در شاخ و قلب آقریقا حضور دارند و این همان اقتدار و نفوذ حرکت اسلامی است که چون خنجری در قلب سربنداران رژیم آمریکا فرو رفته است فریاد های امروز ترامپ ها برآمده از این حضور و نفوذ قدرتمند اسلام در قلب مسلمانان جهان است.

ابوترابی بیان داشت: یکی دیگر از ویژگی انقلاب مردمی بودن آن است؛ انقلاب اسلامی در ۱۵ خرداد ۴۲ یک عقبه ای از حرکت مردمی را داشت، امروز چه ظرفیتی دارد و آیا با پیروزی زمان ساعت های اولیه انقلاب قابل مقایسه است.

وی گفت: این عقبه مردمی به شدت گسترش یافته و علاوه بر مردم شریف و جوانان پر شور انقلابی خانواده های معزز و عالی قدر ایثارگران، رزمندگان و شهدا در ایران اسلامی و در قلب امت اسلام حضور دارند امروز انقلاب در جغرافیایی ایران تعریف نمی شود و اگر جغرافیای ایران اسلامی مورد کمترین تهدید قرار بگیرد جبهه مقاومت اسلامی در فرسنگ ها دورتر از این نقطه مقابل مزدوران آمریکا و استکبار جهانی با قدرت قرار می گیرد.

ابوترابی ادامه داد: پاسخ کمترین رژیم صهیونیستی را شلیک بیش از ۵۰ موشیک به سرزمین های اشغالی از بلندی های کشور سوریه مشاهده می کنید.

وی افزود: این عقبه مردمی در یک دایره گسترده تری از دنیای اسلام حضور دارد و ما باید تلاش کنیم این عقبه قدرتمند را استحکام ببخشیم.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: باید حوزه اقتدار مرجعیت دینی و زعامت اسلامی و حوزه حضور و مشارکت پر شور و اقتدار آفرین مردمی را تقویت بنماییم و قطعا این همایش ها و گفتگو ها در این مسیر تاثیر گذار و نقش آفرین است اما باید در همه ی عرصه ها حرکت کرد و به هر میزان که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و قوای سه گانه به وظایف و مسئولیت های خطیر خود بهتر، صریح تر و مغتنی بر دانش و علم نگاه کنند، تصمیم بگیرند و حرکت کنند قطعا این پیوند استوارتر خواهد شد.

ابوترابی گفت: لذا ارتقا کارایی نظام جمهوری اسلامی، کارایی قوای سه گانه نقش مهمی در تربیت این حضور مردمی و پیوند استوار انقلاب دارد.

باید به یک جریان اقتصادی قدرتمند که زیبنده نظام اسلامی باشد دست پیدا کنیم

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به اینکه لازم است به جریان اقتصادی قدرتمندی که زیبنده نظام اسلامی باشد دست پیدا کنیم گفت: این نیازمند عقلانیت و دانش و تصمیم های صحیح و عزم و اراده و استقبال از مشکلات برای حل چالش ها است نه اینکه مشکلات را سرپوش گذاشته و عبور کنیم باید مشکلات را بشناسیم و برای حل آنها به طور علمی قدم برداریم که هم اکنون با آن فاصله داریم.

وی گفت: یک تشکیلات و نظام اداری و نهاد ها زمانی می تواند در حل مشکلات کارآمد باشند که اولا بتواند با کمترین هزینه ممکن شکل بگیرند و احداث شوند و دوم اینکه چابک و کارآمد باشند و در دست افراد توانمند و عالم قرار بگیرند، چرا که نهاد های سنگین و پرهزینه نمی توانند این حرکت را سامان بدهند و پیش ببرند و با تصمیمات سطحی به هزینه می افزایند و این جهت گیری صحیح نیست و این پیوند باید تحکیم شود و استوار بماند.

انقلاب اسلامی مقابل حاکمیت امروز جهان ایستاده است

ابوترابی در ادامه با اشاره به ویژگی ایستادگی و حرکت انقلاب در مقابل نظام سلطه، استکبار جهانی و ایادی و مزدوران آنها که ۱۵ خرداد را با آن می شناسیم افزود: حرکت ۱۵ خرداد از نوادر انقلاب اسلامی بوده است که ۴ دهه با آرمان های آن استوار بماند و در هیچ انقلابی نمونه اش را نمی توان پیدا کرد و ۴ دهه در مقابل این قدرت های شیطانی که نبض اقتصاد جهان، نبض رسانه و سیاست های جهانی را در اختیار دارند با قدرت ایستاده است و هر روز این حوزه از اندیشه تفکر اسلامی پررنگ تر می شود چرا که امروز انقلاب اسلامی را با تقابل انقلاب و رویارویی با نظام سلطه و امریکا می شناسند انقلابی که مقابل حاکمیت امروز جهان ایستاده است و هر روز یک سنگر جدید را فتح می کند.

امام جمعه موقت تهران افزود: در همه عرصه های تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه با کمترین هزینه ممکن انقلاب اسلامی پیروز بوده است و جبهه های آخر این تقابل ها سوریه و بحرین و یمن بوده است و هر روز گامی به جلوتر دارد و باید به یاد داشته باشیم که دشمن ۸ سال پیاپی از مردم و نظام انقلاب اسلامی سیلی خورد و در نتیجه به پیروزی رسید و امروز دارای اقتدار است و دشمن با نگاه فتح سوریه و عراق و در نهایت فتح ایران قدم در میدان گذاشته اند و فکرش را هم نمی کردند که با استخوان های شکسته داعش روبرو شوند.

دنیای استکبار در برابر اراده ملت ایران شکست خورده است

وی با اشاره به بحث هسته ای گفت: قطعنامه های شورای امنیت با هدف این بود که ایران حتی یک سانتریفوژ در اختیار نداشته باشد و امروز ما دارای این فناوری گسترده هسته ای می باشیم و دارای بیش از ۶ هزار سانتریفوژ و غنی سازی اورانیوم می باشیم اینها یعنی شکست دنیای استکبار در برابر اراده ملت ایران و اگر زعامت دینی و سیاسی دینی مرجعیت نبود یکی از این پیروزی ها به دست نمی آمدو در هیچ جای دنیا نمونه اش نیست که ملتی به جهان پشت کند و پیروز باشد و اگر ملت در کنار رهبر نبودند این پیروزی ها حاصل نمی شدو اگر اگاهی و بصیرت ملت نبود هیچ پیروزی به دست نمی آمد.

ابوترابی در ادامه با بیان اینکه ما همچنان رویاروی نظام سلطه ایستاده ایم و بر ازادی سرزمین فلسطین پای می فشاریم گفت: بعد از ۴ دهه راهپیمایی بازگشت شکل گرفته است و وقتی مستکبرین سیل بازگشت جمعیت زنان و مردان و جوانان فلسطینی را می بینند که به سمت بیت المقدس در حرکت هستند مرگ خود را مشاهده می کنند، دیروز مقابل مقاومت اسلامی و جبهه حزب الله لبنان خود را می دیدند امروز مقابل سیل خروشان مردم فلسطین قرار دارند.

ما در سایه پافشاری بر آرمان ها می توانیم راه خود را تداوم ببخشیم

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: ما در سایه پافشاری بر آرمان ها می توانیم راه خود را تداوم ببخشیم همان آرمانهای والای امام و شهدای عالی قدر ۱۵ خرداد، آرمان های شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و آرمان های شهدای عراق و سوریه و لبنان و بحرین و فلسطین و افریقا، این آرمان ها ما را به پیروزی می رساند چرا که این آرمان ها هم عزت و هم اقتدار ملی و هم برون رفت از تنگنا ها را با خود خواهد داشت و اگر این آرمان ها وجود نداشت، امروز عراق دارای این اقتدار نبود.