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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

در پی نامه معصومه ابتکار و علی ربیعی به وزیر کشور؛

دستور افزایش حمایت ها از اورژانس اجتماعی به استانداری‌ها ابلاغ شد

دستور افزایش حمایت ها از اورژانس اجتماعی به استانداری‌ها ابلاغ شد

وزارت کشور همه استانداران را ملزم به حمایت از اورژانس اجتماعی برای مقابله با آسیب‌ها و کاهش حوادث ضدانسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پس از درخواست  معصومه ابتکار و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت فرابخشی دولتی و غیردولتی از اورژانس اجتماعی یا ۱۲۳ برای مقابله با آسیب‌ها و حوادث ضد انسانی در ایران، وزارت کشور در نامه‌ای همه استانداران را ملزم به حمایت و رویکرد آگاهی‌رسانی برای گسترش فعالیت اورژانس اجتماعی کرد. در نامه رئیس سازمان امور اجتماعی کشور آمده است:

«در خصوص درخواست حمایت از اورژانس اجتماعی ،۱۲۳ و تشکل‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی و خانه‌های امن و سلامت؛ با توجه به ضرورت توسعه حمایت‌های تخصصی روانشناسی و حمایت اجتماعی در مواقع بحرانی برای همه شهروندان، مقتضی است دستور فرمایید در این خصوص تدابیر و اقدامات لازم توسط کلیه دستگاه‌های ذی‌مدخل استانی به ویژه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا معمول گردد.»

هفته گذشته معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای مشترک از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور خواسته بودند تا وزارتخانه‌های مربوطه و دیگر سازمان‌ها مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها در حمایت از اورژانس اجتماعی برای مقابله با آسیب‌ها و پیشگیری از حوادث ضد انسانی مانند تعرض و قتل ندا ۷ ساله، سلاله ۵ ساله و کودکان شکنجه شده ماهشهری در ابتدای سال ۹۷  همکاری و همراهی داشته باشند.

کد مطلب 4306420

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