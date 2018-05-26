به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پس از درخواست معصومه ابتکار و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت فرابخشی دولتی و غیردولتی از اورژانس اجتماعی یا ۱۲۳ برای مقابله با آسیب‌ها و حوادث ضد انسانی در ایران، وزارت کشور در نامه‌ای همه استانداران را ملزم به حمایت و رویکرد آگاهی‌رسانی برای گسترش فعالیت اورژانس اجتماعی کرد. در نامه رئیس سازمان امور اجتماعی کشور آمده است:

«در خصوص درخواست حمایت از اورژانس اجتماعی ،۱۲۳ و تشکل‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی و خانه‌های امن و سلامت؛ با توجه به ضرورت توسعه حمایت‌های تخصصی روانشناسی و حمایت اجتماعی در مواقع بحرانی برای همه شهروندان، مقتضی است دستور فرمایید در این خصوص تدابیر و اقدامات لازم توسط کلیه دستگاه‌های ذی‌مدخل استانی به ویژه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا معمول گردد.»

هفته گذشته معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای مشترک از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور خواسته بودند تا وزارتخانه‌های مربوطه و دیگر سازمان‌ها مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها در حمایت از اورژانس اجتماعی برای مقابله با آسیب‌ها و پیشگیری از حوادث ضد انسانی مانند تعرض و قتل ندا ۷ ساله، سلاله ۵ ساله و کودکان شکنجه شده ماهشهری در ابتدای سال ۹۷ همکاری و همراهی داشته باشند.