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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

سه ماه از تاریخ چکها گذشته؛

نصیرزاده: بیش از اندازه برای باشگاه استقلال صبر کردیم

نصیرزاده: بیش از اندازه برای باشگاه استقلال صبر کردیم

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد گفت: سه ماه از تاریخ آخرین چک باشگاه استقلال گذشته است.

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: باشگاه استقلال بر سر انتقال داریوش شجاعیان به ما چک داده بود. می دانیم که استقلال هم مشکل مالی دارد و بخشی از پول این باشگاه در سفرهای خارجی هزینه شده است. آقای افتخاری (مدیرعامل استقلال) هم در حال تامین اعتبار است و اولویت آنها پرداخت چک ما است.

وی تاکید کرد: روز گذشته به باشگاه استقلال نامه زدیم که سه ماه از تاریخ آخرین چک شما گذشته است و ما بیش از اندازه صبر کرده ایم. استقلال هم طبق معمول که به نامه ها جواب نمی دهد، پاسخ این نامه ما را نداده است.

مدیرعامل باشگاه گسترش یادآور شد: من بارها با آقای افتخاری و مسئول امور مالی باشگاه صحبت کرده ام. نه تنها استقلال بلکه بسیاری از باشگاه ها مشکل نقدینگی دارند چون بودجه سالیانه آنها مصوب نشده است.

نصیرزاده در پایان در خصوص وضعیت تیم گسترش هم گفت: تا سه هفته دیگر با تمام بازیکنان و اعضای تیم تسویه حساب می کنیم.

کد مطلب 4306424

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