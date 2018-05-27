تصمیم عجیب برای آکادمی استقلال/ اختلاف مدیر و سرپرست دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در راستای تغییر ساختار در آکادمی این باشگاه، چندی پیش گودرز حبیبی را بعنوان مدیر جدید این آکادمی انتخاب کردند. بر اساس چارت جدید آکادمی آبی پوشان زیر نظر هیات امنایی متشکل از مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره، معاون ورزشی باشگاه و نمایندگانی از حامیان مالی این آکادمی تشکیل می شود. اما تصمیم عجیب باشگاه استقلال آنجایی بود که در کنار انتصاب گودرز حبیبی بعنوان مدیر جدید آکادمی، مدیر قبلی آکادمی هم با همان سمت در کنار مدیر قبلی حفظ کردند.

حال و با گذشت چند روز از این تصمیم عجیب، اختلاف بین گودرز حبیبی و صادق ورمزیار دردسر ساز شده است. حضور یک مدیر و یک سرپرست در یک مجموعه تصمیمی عجیب و غیر قابل توجیه است که باعث شده نه تنهای تسریعی در امور این آکادمی ایجاد نکرد، بلکه طرفین با وتو کردن تصمیمات هم عملا باعث ایجاد وقفه در روند این مجموعه شده اند.

حضور دو مدیر در یک مجموعه مصداق ضرب المثل دو آشپز برای یک آش است. اشتباه اصلی باشگاه استقلال آنجایی روی داد که مشخص نکردند با وجود این دو مدیر در آکادمی حرف اول را کدام یک باید بزنند.

این که هر یک از مدیران برای خود تست های جداگانه بگذارند، زمین های جداگانه معرفی کنند و به دنبال جذب مربیان مورد نظر خود باشند در شان آکادمی باشگاه استقلال نیست.

مدیریت باشگاه استقلال می تواند با درایت بیشتر وضع موجود را مدیریت کرده و یا به اختلافات پیش آمده خاتمه داده و یا در بهترین حالت مشخص کند که در این مجموعه حرف اول را کدام یک از این دو نفر می‌زنند.