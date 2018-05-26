تبدیل ملایر به شهر ملی منبت امتیازی ویژه برای استان همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ملایر بابیان اینکه ظرفیت های ملایر بسیار است و باید آنطور که شایسته است آنها را معرفی کرد، گفت: تبدیل شدن ملایر به شهر ملی مبل و منبت امتیازی است که نباید به راحتی از آن گذشت.

وی با بیان اینکه شرایط برای توسعه شهرستان ملایر بیش از پیش آماده شده است، گفت: وحدت و همدلی مسئولان ملایر در رساندن این شهرستان به جایگاه واقعی آن شرطی اساسی است.

شاهرخی با بیان اینکه باید برای خدمت به مردم و رفع مشکلات تلاش و از حاشیه سازی ها دوری کرد، گفت: حاشیه‌ها به نفع مردم نیست کمااینکه سبک مدیریتی استان همدان نیز خدمت به مردم به دور از حواشی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی مردم در دستور کار مدیران استان است؛ افزود: باید در کنار هم برای رفع مشکلات تلاش کرد.

شاهرخی در ادامه با بیان اینکه ملایر از نظر ویژه بودن و فرمانداری ویژه به فردی توانا و مدیر و مدبر در همه امور نیازمند است، گفت: باید جایگاه مدیریت شهرستان‌ها را ارتقا داد.

فرماندار سابق ملایر نیز با بیان اینکه امروز امنیت خوبی در شهرستان ملایر حاکم است؛ گفت: امنیت شهرستان ملایر حاصل تلاش و همدلی شورای تامین و مسئولان است.

عبدالعظیم رضایی با بیان اینکه اگر به زیرساخت‌های فرهنگی توجه شود مابقی مشکلات نیز حل خواهد شد، گفت: توجه به این نکته باید در راس برنامه ها باشد.

سرپرست جدید فرمانداری ملایر نیز با اشاره به اینکه ملایر ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های مختلف دارد، گفت: ملایر روی ریل توسعه قرار گرفته و باید فضای همدلی و وحدتی که در شهرستان حاکم است قوی تر شود.

رضا قیاسی بابیان اینکه فرصت برای خدمت کم است و باید پاشنه‌کشیده برای مردم کار کرد، گفت: باید برای رفع مشکلات دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنیم.