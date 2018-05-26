استفاده از ظرفیت ریلی برای توسعه حمل و نقل شهری در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای ترافیک استان خوزستان که در استانداری خوزستان برگزار شد، در خصوص اجرای طرح جاده ساحلی شرقی اهواز حد فاصل پل سوم تا منطقه زرگان اظهار کرد: پیمانکار از سال ۹۰ اجرای قطعه اول این طرح به طول ۱۳.۶ کیلومتر را شروع کرده و همچنان مشغول به کار است.

وی با بیان اینکه قطعه دوم طرح به طول ۵.۶ کیلومتر در حال آماده سازی است، بیان کرد: در نهایت نیز عملیات اجرای قطعه سوم برای ۴.۲ کیلیومتر طول درحال انجام است.

کتانباف در خصوص اعتبارات تبصره ۲۳ جرائم راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان به دلیل عدم وجود زیرساخت های کافی در حوزه درون شهری و برون شهری، توسط راهور جریمه می شوند؛ مبالغ این جریمه باید برای بهسازی زیرساخت ها هزینه شود ولی این کار صورت نمی گیرد.

کتانباف با بیان اینکه مبلغ این جریمه سرمایه ای برای بهسازی راه های استان است، افزود: از طریق دستگاه های قضایی برای واریز این جریمه کردها پیگیرهستیم ولی چون موضوع دولت است شاید از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور بتوان حقوق مردم اهواز را احصاء و خدمات بهتری را به شهروندان ارائه دهیم.

شهردار اهواز در خصوص اجرای طرح پارکبان با بیان اینکه طبق مصوبه شورای ترافیک ناجا باید تا ۲۰ فروردین طرح پارکبان را اجرا و بر آن نظارت کنند، گفت: شهرداری ضابط قضایی نیست و نمی تواند با جرم های از این دست برخورد کند و و ضابط قضایی ناجا بوده چون این تخلف مشهود است باید برخورد کند.

کتانباف خبر داد: در جلسه ای با استاندار خوزستان و مجموعه راه آهن مقرر شد تا برای حمل و نقل عمومی درون شهری مسافران از ظرفیت راه آهن ریلی استفاده شود.

وی ادامه داد: اهواز در شرق و غرب خود از طول مناسب راه آهن با ایستگاه های مختلف برخوردار است اما باید چند ایستگاه جدید اضافه شود تا برای یک حمل و نقل ایمن از ظرفیت های ریلی بهره مند شویم.

کتانباف بیان کرد: مقرر شده تا اداره کل راه آهن جنوب یک ریل باس را برای جابجایی درون شهری در اهواز اختصاص دهد.