۲۵کیلوگرم گوشت کشتار غیرمجاز در هرسین ضبط شد

به گفته او در این گشت مشترک، علاوه بر دامپزشکی، اکیپ هایی از مرکز بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت، اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی حضور داشتند.

وی اظهار کرد: منبع این مقدار گوشت کشف شده که به صورت غیرمجاز کشتار شده، نامعلوم است.

وی با اشاره به بیماری خطرناک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تصریح کرد: گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز از عوامل انتشار این بیماری بوده و سلامت مصرف کنندگان آن را به شدت تهدید می کند.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین از مردم خواست به منظور حفظ سلامت خود، فرآورده های خام دامی را حتما از مراکز مجاز تهیه و به مهر دامپزشکی که نشانه سلامت گوشت است دقت کنند.

دکتر سوماری در ادامه به تشریح اقدامات این گشت مشترک پرداخت و گفت: در نتیجه اجرای این گشت هفت مورد اخطار پلمب صادر شد که چهار مورد آن مربوط به فروشندگان مرغ زنده بود که خارج از کشتارگاه کشتار می کردند.

وی افزود: کشتار خارج از کشتارگاه جزو تخلفات بهداشتی و یکی از تهدیدکنندگان سلامت است و دامپزشکی با این موضوع برخورد قانونی می کند.

به گفته او همچنین برای سه مغازه عرضه گوشت قرمز کشتار غیرمجاز نیز اخطار پلمب صادر شد.