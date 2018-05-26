۲۲ مدرسه شاهد در استان زنجان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، افزود: در استان زنجان ۲۲ مدرسه شاهد وجود دارد که ۶ هزار و ۶۹۴ دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.
وی اظهار کرد: در استان زنجان ۹ مدرسه شاهد در مقطع ابتدایی فعالیت میکند که شامل چهار مدرسه شاهد دخترانه و پنج مدرسه شاهد پسرانه است.
رئیس امور شاهد و ایثارگران اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان تعداد مدارس شاهد مقطع متوسطه اول را هشت مدرسه اعلام کرد و گفت: از این تعداد سه مدرسه شاهد دخترانه و پنج مدرسه شاهد پسرانه است و مدارس شاهد مقطع متوسطه دوم پنج مدرسه است که ۲ مدرسه شاهد پسرانه و سه مدرسه شاهد دخترانه است.
میرزایی تأکید کرد: ثبتنام پایه اول ابتدایی این مدارس از طریق سامانه سجا آغازشده و اولیا میتوانند تا ۱۴ خرداد با مراجعه به سامانه و واردکردن کد ملی دانش آموزان نسبت به ثبتنام فرزندانشان اقدام کنند و پس از اتمام مرحله اولیه از ۱۷ خرداد پیامکی به متقاضیان برای پذیرفته شدن ارسال میشود که در صورت تأیید مدارک، ثبتنام قطعی میشود.
وی زمان ثبتنام پایههای هفتم در این سامانه را ۱ تا ۱۴ تیر اعلام کرد و گفت: بررسی مدارک ثبتنام شوندگان تا ۱۷ تیر انجام میشود و نتیجه قطعی ۲۸ تیر اعلام میشود و در مقطع متوسطه دوم هم از ۱۰ تا ۲۴ تیر ثبتنام در سامانه سجا انجام میشود و پس از ارائه مدارک از ۲۶ تیر تا ۱۷ ثبتنام در دوره متوسطه دوم پس از تأیید ستاد اجرایی شاهد قطعی میشود.
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