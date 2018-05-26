۱۰۷ پروژه در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی در برنامه رادیویی «سلام اصفهان» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: در این روز انسان های بزرگی به خیل شهیدان پیوستند تا وحدت، حماسه و ایثار بیافرینند.

وی با بیان اینکه ماه رمضان نیز بهترین فرصت برای خودسازی و تقواست، تصریح کرد: همه مسئولان باید با رعایت انصاف، ‌عدالت و پرهیز از رفتار تفرقه افکنانه و وحدت شکن در راستای آسایش و آرامش مردم و حفظ نظم عمومی عمل کنند. درک واقعیات جامعه و نیازهای آن، تشخیص مصلحت مردم و رفتار و گفتار خیرخواهانه یک امر ضروری و یک اقدام ملی و اسلامی برای کشور است.

شهردار اصفهان ادامه داد: حضور در اجتماعات مختلف مردم و برگزاری حدود ۳۰ نشست تخصصی اصفهان فردا با نخبگان و راه اندازی سرویسی جدید در سامانه ۱۳۷ برای شنیدن نظرات سازنده، پیشنهادات و انتقادهای مردم از جمله اقدامات شهرداری برای شنیدن هر چه بهتر نظرات شهروندان عزیز است.

وی با بیان اینکه به زودی با مکانیزمی که اعلام خواهد شد، هر هفته به جمع مردم در مناطق خواهیم رفت، افزود: باید شهر را با مشارکت و همدلی همگان بسازیم. مدیریت شهری در این راه نیاز به مشارکت همه مردم دارد و امیدواریم با حضور در مناطق بتوانیم از ارتباط و یاری شهروندان بهره مند شویم.

نوروزی تاکید کرد: با وجود مشکلات بسیاری که از گذشته بر دوش شهرداری است، دو کیلومتر از رینگ چهارم به طور صد در صد ساخته شد. علاوه بر این باقی مانده تقاطع اشکاوند با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال احداث و ۷۰ درصد باقی مانده تقاطع خروجی سالن اجلاس با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال به اتمام رسید که هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته اما به صورت رسمی افتتاح نشده است.

وی با بیان اینکه پل هفتم خط یک مترو در میدان استقلال از اسفند ماه سال ۹۶ آغاز شده و در حال حاضر ۶۰ درصد آن تکمیل شده است، افزود: پیشرفت ۳۰ درصدی نمایشگاه بین المللی و اجرای ۷۹ درصد از پارک ۸ هکتاری پردیس هنر در ۷ ماه گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در فازهای دو و سه از جمله اقدامات عمرانی شهرداری طی ماه های گذشته بوده است.

شهردار اصفهان گفت: حدود ۱۰۷ پروژه با مبلغی بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال در مناطق ۱۵ گانه و شامل خیابان سازی، پیاده روسازی، سالن ورزشی و مراکز فرهنگی در حال اجرا است. همچنین بخش بسیاری از چهارباغ با مبلغی بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال پیاده روسازی شده که آماده استفاده است.

وی اضافه کرد: این اقدامات در کنار اقدامات فرهنگی، اجتماعی و هنری که شهروندان در ایام عید و هفته فرهنگی اصفهان شاهد آن بودند به همت والای کارکنان زحمت کش شهرداری صورت گرفته است و در مجموع امیدواریم بتوانیم فضا را برای بهره مندی مردم از این فعالیت ها مهیا کنیم.