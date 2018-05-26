مدیران از هر گونه افزایش قیمت ها در سطح بازار جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان ضمن تسلیت وفات حضرت خدیجه کبری (ع) اظهار داشت: خوشبختانه بودجه استان کرمان از شفافیت خوبی برخوردار است و سعی شده براساس شاخص های گذشته بودجه در سطح استان کرمان توزیع و عدالت اجرا شود.

وی افزود: براساس تبصره پنج و ظرفیت هایی که در این تبصره مطرح شده به نظر می رسد در چند سال آینده سبک بودجه ما به همین روش خواهد بود و بیشتر بودجه تعهدی است و از مدیران می خواهم به این بخش بیشتر توجه کنند.

رزم حسینی بیان کرد: اگرچه بودجه استانی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده اما بودجه در سرجمع هفت درصد افزایش یافته و تنها ردیف ها بودجه جابه جا شده است.

استاندار کرمان گفت: بودجه ای که دولت برای ورزش و جوانان و بخش سلامت اختصاص داده قابل توجه و اهمیت است و سال گذشته هم رقم بالایی اختصاص یافته بود که بر این اساس بخشی از پروژه های نیمه تمام بخش ورزش استان به اتمام رسید و امسال هم رقم درشتی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل مسائل خشکسالی، امسال در حوزه شمال استان کرمان بیشترین خسارت وارد شده است، گفت: هفته جاری نشستی با وزیر نیرو، جهاد کشاورزی و مجمع نمایندگان استان کرمان برگزار خواهیم کرد و از وزیر کشور هم کتبا خواسته ایم ستاد بحران ملی را در این رابطه تشکیل دهند که احتمالا این ستاد ظرف چند هفته آینده تشکیل خواهد شد.

رزم حسینی بیان کرد: در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داریم و تحریم ها احتمالا افزایش پیدا خواهند کرد و باید خودمان را با آن شرایط تنظیم کنیم و یکی از این کارها تصمیمات صحیح اقتصادی مدیران در زمینه بازار است.

وی افزود: مدیران از هر گونه افزایش قیمت ها در سطح بازار مراقبت و جلوگیری کنند و نرخ هایی که بدون مجوز افزایش می یابند باعث نارضایتی مردم خواهد شد و گرفتاری های امنیتی در سطح استان به وجود می آورد و در دو سه هفته گذشته همچین مواردی داشتیم که مجبور شدیم دخالت کنیم.

استاندار کرمان تاکید کرد: مدیران اقتصادی به تصمیماتی که می گیرند باید توجه داشته باشند که آثار امنیتی در سطح استان کرمان به وجود نیاید.

رزم حسینی عنوان کرد: حالا که ما نمی توانیم گشایش های جدی در زمینه معیشت مردم انجام دهیم حداقل مردم را ناراضی نکنیم و افرادی که به ما مراجعه می کنند با رویی خوش آنها را تحویل بگیریم. ارتباط مدیران با مردم افزایش پیدا کند و حتما هفته ای چند ساعت دیدارمردمی در دستور کار خود قرار دهید و بیشتر مشکلات مردم مسائل اداری و کاغذ بازی است.