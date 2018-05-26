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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

استاندار کرمان:

مدیران از هر گونه افزایش قیمت ها در سطح بازار جلوگیری کنند

مدیران از هر گونه افزایش قیمت ها در سطح بازار جلوگیری کنند

کرمان - استاندار کرمان گفت: مدیران از هر گونه افزایش قیمت ها در سطح بازار جلوگیری کنند چرا که نرخ هایی که بدون مجوز افزایش می یابند باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان ضمن تسلیت وفات حضرت خدیجه کبری (ع) اظهار داشت: خوشبختانه بودجه استان کرمان از شفافیت خوبی برخوردار است و سعی شده براساس شاخص های گذشته بودجه در سطح استان کرمان توزیع و عدالت اجرا شود.

وی افزود: براساس تبصره پنج و ظرفیت هایی که در این تبصره مطرح شده به نظر می رسد در چند سال آینده سبک بودجه ما به همین روش خواهد بود و بیشتر بودجه تعهدی است و از مدیران می خواهم به این بخش بیشتر توجه کنند.

رزم حسینی بیان کرد: اگرچه بودجه استانی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده اما بودجه در سرجمع هفت درصد افزایش یافته و تنها ردیف ها بودجه جابه جا شده است.

استاندار کرمان گفت: بودجه ای که دولت برای ورزش و جوانان و بخش سلامت اختصاص داده قابل توجه و اهمیت است و سال گذشته هم رقم بالایی اختصاص یافته بود که بر این اساس بخشی از پروژه های نیمه تمام بخش ورزش استان به اتمام رسید و امسال هم رقم درشتی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل مسائل خشکسالی، امسال در حوزه شمال استان کرمان بیشترین خسارت وارد شده است، گفت: هفته جاری نشستی با وزیر نیرو، جهاد کشاورزی و مجمع نمایندگان استان کرمان برگزار خواهیم کرد و از وزیر کشور هم کتبا خواسته ایم ستاد بحران ملی را در این رابطه تشکیل دهند که احتمالا این ستاد ظرف چند هفته آینده تشکیل خواهد شد.

رزم حسینی بیان کرد: در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داریم و تحریم ها احتمالا افزایش پیدا خواهند کرد و باید خودمان را با آن شرایط تنظیم کنیم و یکی از این کارها تصمیمات صحیح اقتصادی مدیران در زمینه بازار است.

وی افزود: مدیران از هر گونه افزایش قیمت ها در سطح بازار مراقبت و جلوگیری کنند و نرخ هایی که بدون مجوز افزایش می یابند باعث نارضایتی مردم خواهد شد و گرفتاری های امنیتی در سطح استان به وجود می آورد و در دو سه هفته گذشته همچین مواردی داشتیم که مجبور شدیم دخالت کنیم.

استاندار کرمان تاکید کرد: مدیران اقتصادی به تصمیماتی که می گیرند باید توجه داشته باشند که آثار امنیتی در سطح استان کرمان به وجود نیاید.

رزم حسینی عنوان کرد: حالا که ما نمی توانیم گشایش های جدی در زمینه معیشت مردم انجام دهیم حداقل مردم را ناراضی نکنیم و افرادی که به ما مراجعه می کنند با رویی خوش آنها را تحویل بگیریم. ارتباط مدیران با مردم افزایش پیدا کند و حتما هفته ای چند ساعت دیدارمردمی در دستور کار خود قرار دهید و بیشتر مشکلات مردم مسائل اداری و کاغذ بازی است.

کد مطلب 4306511

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