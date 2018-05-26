دستورالعمل استفاده از فیبر تاریک تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه از تصویب شرایط و دستورالعمل صدور اجازه استفاده از تار (فیبر) تاریک خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل، اجازه استفاده از تار تاریک به عنوان سرویس جدید، فقط در محدوده داخل استانی و مسیرهایی در کشور میسر می شود که تامین ارتباط از طریق سایر امکانات موجود در سبد محصولات شرکت، امکان نداشته باشد.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور توسعه خدمات ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات و استفاده بهینه از سرمایه گذاریهای انجام گرفته در سطح شبکه های مادر مخابراتی سرویس «اجازه استفاده از تار تاریک» را ارائه می کند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه سرویس جدید به دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های ارتباطی ثابت و سیار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می شود، ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک، فرآیند واگذاری و تجاری‌سازی تار تاریک در شبکه انتقال کشور نهایی و این اقدام ضمن کمک به افزایش کیفیت خدمات، باعث تقویت بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب وکارهای دیجیتالی در سراسر کشور خصوصا نقاط محروم و دورافتاده شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از دارندگان پروانه خواست که تقاضای خود را برای مسیرهای مورد نظر به امور تجاری این شرکت ارائه کنند تا مقدمات واگذاری فراهم شود و پس از نهایی سازی تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری انجام شود.