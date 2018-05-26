کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۳۹۷ در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت برگزار شد.

این آزمون برای پذیرش دانشجوی دکتری در دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی در ۶۱ رشته امتحانی گروه علوم پایه پزشکی، ۱۲ رشته امتحانی دکتری تخصصی داروسازی و ۲ رشته دکتری تخصصی دندانپزشکی در ۱۰ منطقه آمایشی برگزار شد.

تعداد ۱۰ هزار و ۳۲۳ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد ۶ هزار و ۸۸۶ نفر زن و ۳ هزار و ۴۳۷ نفر مرد بودند.

از میان ۱۰ هزار و ۳۲۳ داوطلب شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی تعداد ۹ هزار و ۹۱۵ نفر در آزمون دکتری تخصصی (آموزشی) و تعداد ۴۰۸ نفر در آزمون دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی ثبت نام کردند. از میان ۱۰ هزار و ۳۲۳ داوطلب، تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از داوطلبان به هر دلیلی در آزمون غایب بودند.

کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) گروه علوم پزشکی در رشته های مختلف و درس استعداد تحصیلی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.