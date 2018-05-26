بخش کشاورزی رکن تولید در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رضیان بعدازظهر شنبه در جمع فعالان بخش خصوصی در استان بابیان اینکه سیستم نظارتی برای گرفتن مجوزها خوب عمل نمیکند اظهار داشت: بخش کشاورزی رکن تولید مازندران است و عدم نظارت بر سیستم مجوزها بر تولید لطمه میزند.
وی خواهان رفع مشکلات فراروی فعالان بخش اقتصادی و خصوصی در استان شد.
شمسعلی هادی زاده معلم رئیس نظام دامپزشکی مازندران نیز با بیان اینکه هر واحد تولیدی مانند پرورش ماهی و مرغداری باید یک دامپزشک داشته باشد گفت: در استان به ازای هر شش تا ۱۲ واحد تولیدی یک دامپزشک وجود دارد.
وی افزود: اگر قصوری از سوی دامپزشک انجام میشود و در واحدهای تولیدی حضور نمییابد باید به نظام دامپزشکی اطلاع داده شود و تاکنون هیچ شکایتی به این سازمان ارسال نشده است.
هادی زاده معلم تصریح کرد: ۳۰ درصد پروانههای صادرشده در کشور در حوزه دامپزشکی مربوط به مازندران است و از ۲۰ هزار پرونده تشکیلشده هشت هزار فقره پروانه صادرشده است.
رئیس نظام دامپزشکی مازندران ادامه داد: در حال حاضر صدور پروانه در استان کمتر از ۱۰ روز صادر میشود و ارزانترین نظام دامپزشکی کشور مربوط به مازندران است.
وی از بررسی ۲۰ هزار فقره پرونده در نظام دامپزشکی استان خبر داد و گفت: به ۱۳ هزار فقره پرونده جواب منفی و رد دادهشده است.
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