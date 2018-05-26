کاهش ۱۴ درصدی ازدواج در قم/ افزایش تعداد فوت شدگان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل مرادی ظهر شنبه در نشست خبری که در اداره کل ثبت احوال استان قم برگزار شد، با اشاره به آمار وقایع حیاتی در سال ۹۶ اظهار کرد: مجموع ۲۵ هزار و ۱۷۸ دختر و پسر در استان قم به دنیا آمدند که با توجه به جمعیت ۸۰ درصدی شهر نشینی در قم ۲۴ هزار و ۷۲۱ نوزاد شهری و ۴۵۷ نوزاد روستایی بودند.

وی با اشاره به جنسیت نوزادان قمی گفت: از مجموع ۲۵ هزار و ۱۷۸ نوزادی که در استان قم به دنیا آمدند ۱۲ هزار و ۸۴۸ نوزاد پسر و ۱۲ هزار و ۳۳۰ نوزاد دختر بودند.

ثبت ۲۵ هزار و ۱۷۸ واقعه تولد طی سال ۹۶

مدیرکل ثبت احوال استان قم اضافه کرد: بر اساس آمارهای به دست آمده ۲۶ هزار و ۴۴۵ واقعه تولد در سال ۹۵ در قم به ثبت رسیده که به نسبت سال ۹۶ با آمار ۲۵ هزار و ۱۷۸ واقعه تولد با کاهش یک هزار و ۲۶۷ واقعه تولد با تغییر منفی ۵ درصدی مواجه بودیم.

وی آمار فوتی‌های استان قم را در سال ۹۶ مورد توجه قرار داد و بیان کرد: ۵ هزار و ۹۰۷ نفر سال گذشته در قم فوت کردند که ۵ هزار و ۶۹۲ نفر آنان شهری و ۲۱۲ نفر آنان روستایی بودند.

مدیرکل ثبت احوال استان قم همچنین آمار زنان و مردانی را که سال گذشته در استان قم فوت کردند را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: از جمعیت ۵ هزار و ۹۰۷ نفری که در قم فوت کردند ۳ هزار و ۲۶۳ نفر آنان به مردان و ۲ هزار و ۲۶۱ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند.

مرادی همچنین از افزایش آمار فوت شدگان در قم در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ خبر داد و مطرح کرد: در حالی که سال ۹۵ تعداد ۵ هزار و ۷۳۳ واقعه فوتی به ثبت رسید این رقم در سال ۹۶ با افزایش ۱۷۴ واقعه ثبتی به ۵ هزار و ۷۳۳ نفر رسید که نشانگر افزایش ۳ درصدی واقعه فوت در سال گذشته نسبت به مدت مشابه است.

کاهش ۱۴ درصدی ازدواج و ۱۳ درصدی طلاق

وی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به جمعیت آماری ازدواج و طلاق در قم عنوان کرد: ۸ هزار و ۷۹۰ واقعه ازدواج و ۳ هزار و ۶۶ واقعه طلاق سال ۹۶ در قم به ثبت رسید.

مدیرکل ثبت احوال استان قم اضافه کرد: سال ۹۶ با کاهش ۱۴ درصدی ازدواج و ۱۳ درصدی طلاق به نسبت سال ۹۵ مواجه بودیم که بر اساس آمارها در سال ۹۵ تعداد ۱۰ هزار و ۲۰۶ واقعه ازدواج رخ داد که در سال ۹۶ این آمار با کاهش یک هزار و ۴۱۶ موردی به ۸ هزار و ۷۹۰ مورد رسید. همچنین ۳ هزار و ۵۲۴ مورد ثبت واقعه طلاق در قم رخ داد که در سال ۹۶ با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شد.

مرادی اضافه کرد: بر اساس آمارها از وقایع ثبت ولادت و وفات در قم، به صورت میانگین در ماه ۲ هزار و ۹۸ واقعه تولد و ۴۹۲ واقعه وفات و همچنین در ماه به صورت میانگین ۷۳۳ مورد ازدواج و ۲۵۶ مورد طلاق در قم به ثبت رسیده است.