مؤسسه مالي و اعتباري ژاپن ، در چغازنبيل سرمايه گذاري كرده است

علي ملك عباسي ، مدير پروژه چغازنبيل ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : بدنبال موفقيت هاي بي شمار پروژه ، چغازنبيل ، به عنوان موفق ترين پروژه يونسكو معرفي شده است.

وي با اشاره به اينكه ، يونسكو از سال 1377 در چغازنبيل همكاري دارد ، گفت : به دليل موفقيت هاي بسيار اين پروژه ، طي برگزاري نهمين كنفرانس بين المللي "مطالعه و حفاظت معماري خشتي " ، يونسكو همكاري خود را با چغازنبيل، براي سه سال ديگر تمديد كرد.

ملك عباسي با اشاره به اينكه كارشناسان بين المللي ميراث فرهنگي معتقدند ، چغازنبيل بيش از حد انتظار رشد كرده ، گفت : اين كارشناسان همچنين اعتقاد دارند ، پروژه چغازنبيل، بهترين الگو و پايه ، براي مطالعه در زمينه حفاظت و مرمت بناهاي خشتي در دنيا است .

وي افزود: يونسكو و مؤسسه مالي و اعتباري ژاپن ، كارشناسان ايراني را، بهترين آموزش دهنده براي كشورهايي چون افغانستان معرفي كرده اند.

مدير پروژه چغازنبيل، حفاظت ، مرمت و همچنين الگو نگه داشتن اين پروژه ، براي نحوه برخورد با يك بنا و معماري خشتي در جهان را، مهم ترين اهداف پيش بيني شده براي پروژه چغازنبيل اعلام كرد.

وي اظهار اميدواري كرد ، ادامه همكاري يونسكو و مؤسسه مالي و اعتباري ژاپن در پروژه چغازنبيل ، دستاوردهاي مثبت و ارزنده اي را در زمينه حفاظت ، مرمت و احياء بناهاي خشتي ، بدنبال داشته باشد.

گفتني است ، مجموعه تاريخي چغازنبيل ، در جنوب غربي ايران ، استان خوزستان ، 35 كيلومتري جنوب شرقي شهر باستاني شوش قرار دارد . بلند ترين نقطه اين مجموعه كه قله زيگورات است ، حدود 90 متر از سطح دريا ارتفاع دارد.

معبد چغازنبيل ، بزرگترين اثر معماري برجاي مانده از تمدن عيلامي است كه تاكنون شناسايي شده ، مصالح اصلي بنا خشت است و پوششي از آجر به منظور حفاظت ، خشت ها را در برگرفته است.

چغازنبيل در سال 1979 ، به ثبت جهاني رسيده است .

