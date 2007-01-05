بوش رئیس جدید سازمان اطلاعات ملی آمریکا را منصوب خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش دریابان بازنشسته مایکل مک کونل، رئیس سابق

سازمان امنیت ملی آمریکا را به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات ملی آمریکا منصوب خواهد کرد .

جان نگروپونته رئیس فعلی سازمان اطلاعات ملی آمریکا که اولین سفیر کاخ سفید درعراق پس از سقوط حکومت صدام بود؛ پست معاونت کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا را برعهده خواهد گرفت .

بنابراین گزارش ، هردو این انتصابها نیازمند تایید مجلس سنای آمریکاست .

از دیگر تحولات درتیم بوش می توان به انتخاب زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا درعراق به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل متحد اشاره کرد؛وی جایگزین جان بولتون خواهد شد که مدت ماموریت وی هفته گذشته به پایان رسید .

جای خلیل زاد در عراق را "رایان کروکر" 57 ساله سفیر آمریکا در پاکستان خواهد گرفت . وی یکی از مجرب ترین کارشناسان خاورمیانه است که زبان عربی را بسیار فصیح صحبت می کند .

جرج بوش در هفته آتی روئوس کلی استراتژی خود در قبال عراق را اعلام خواهد کرد .