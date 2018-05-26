اعتراض حبیب احمدزاده به رایزن سابق ایران در ژاپن و گرفتن یک مدال

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب احمدزاده نویسنده و فیلمساز در نامه‌ای که منتشر کرده با بیان اینکه یک رایزن فرهنگی به غلط برای برپایی یک جشنواره‌ مدال گرفته است در ادامه خطاب نامه‌اش را ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و یا هر مدیر مسوولی در رایزنی‌های فرهنگی در ایران دانسته و آورده است: «در عمرم سعی کردم در مقابل بسیاری از وقایع شخصی کوتاه آمده و سکوت کنم، کتاب‌هایم را دوستان رایزن فرهنگی، در چند کشور بدون اجازه ترجمه کرده و منِ نویسنده در زیرنویس شبکه خبر از آن خبردار می‌شوم، خصوصی اعتراض می‌کنم ولی انگار نه انگار که حقوق مادی و معنوی نویسنده‌ای غصب شده، اکنون با تعجب به مورد دیگری برخورد کردم که ...

چندسالی است که به همت عده‌ای از دوستان جانباز شیمیایی و هنرمند کاملا ناامید از دستگاه‌های فرهنگی پرخرج و بی بازده و با همکاری موزه صلح تهران و صلح طلبان هیروشیما، جشنواره فیلم «صلح و دوستی ایران و هیروشیما» را راه اندازی کرده و تاکنون بدون درخواست کوچکترین کمک از سازمان شما و رایزنی فرهنگی ایران در کشور ژاپن این جشنواره به راه خود ادامه می‌دهد. ناگهان امروز خبردار شدیم که جناب رایزن فرهنگی سابق شما و استاد فعلی دانشگاه شریف با ادعای برگزاری این جشنواره در ژاپن، نشان «مدال خورشید تابان» را از دولت ژاپن دریافت کرده‌اند.

لذا به نمایندگی از تمام کسانی که این جشنواره را با خون دل و تنها و تنها به عشق رساندن پیام جانبازان عزیز شیمیایی به جهان تاکنون برگزار کرده‌اند، اعلام می دارم که این فرد به هیچ صورت و شکلی در برگزاری این جشنواره نقشی نداشته و این سرقت آشکار زحمات دیگران مستوجب پیگرد قانونی است. در آخر برادر عزیز، فقط شما و یا کسی به من بگوید در فرهنگ این کشور چه خبر است؟

حبیب احمدزاده

یکی از کوچکترین برگزارکنندگان جشنواره خودجوش فیلم صلح و دوستی ایران و هیروشیما»