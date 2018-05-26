فعالیت ۹۶ غرفه در نمایشگاه قرآن و عترت قم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمی در نشست مطبوعاتی که ظهر شنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، اظهار کرد: مجتمع ناشران قم از ششم تا دوازدهم خردادماه سال جاری میزبان ششمین نمایشگاه قرآن و عترت است.

وی با بیان اینکه ۹۶ غرفه در نمایشگاه قرآن و عترت فعال هستند، مطرح کرد: از مجموع این ناشران ۶۸ ناشر مذهبی، ۱۶ ناشر حوزوی و ۱۲ ناشر قرآنی هستند که در این نمایشگاه حضور دارند.

خرمی با اشاره به تخصیص هر طبقه از مجتمع ناشران به یک مجموعه، گفت:‌ طبقه منفی یک به نرم‌افزارهای قرآنی اختصاص دارد که در این بخش هفت مجموعه شرکت دارند، همچنین در طبقه همکف ناشران قرآنی استقرار دارند.

اختصاص هفت غرفه به بخش کودک و نوجوان

وی با اشاره به حضور مؤسسات قرآنی در این نمایشگاه بیان کرد: مؤسسات قرآن و عترت که در قالب ۱۷ غرفه شرکت کردند در طبقه اول استقرار دارند و بخش دیگری از این طبقه به کودکان و نوجوانان با هفت غرفه اختصاص یافته است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم با تأکید بر اینکه ناشران کودک که در این نمایشگاه شرکت کردند از ناشران برگزیده امسال در نمایشگاه تهران هستند، تصریح کرد: طبقه دوم این نمایشگاه به امور خیریه با ۱۰ غرفه تخصیص یافته است.

وی با اشاره به حضور غرفه‌های امور خیریه در این نمایشگاه گفت: منافع فروش این غرفه‌ها صرف هزینه تحصیل فرزندان بی‌بضاعت می‌شود.

خرمی همچنین از حضور غرفه‌های صنایع دستی در این نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد: ۱۵ غرفه صنایع دستی و هنری و چهار غرفه در زمینه حجاب و عفاف در این نمایشگاه فعالیت دارند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان قم همچنین از تخصیص طبقه سوم این نمایشگاه به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم خبر داد و خاطرنشان کرد: خانه بازی، نجوم و علوم و فنون و غرفه‌های ویژه برای بازی فکری در این بخش در نظر گرفته شده است.

تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی ویژه این نمایشگاه

وی در بخش پایانی سخنان خویش از تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی ویژه این نمایشگاه خبر داد و گفت: همزمان با برپایی نمایشگاه قرآن برنامه زنده که شامل جشنواره قرآنی، مسابقات و برنامه‌های نمایشی همراه اهدای جوایز است جنب مجتمع ناشران برگزار می‌شود.

خرمی با اشاره به مشکل پارکینگ در برگزاری نمایشگاه‌ها بیان کرد: مجتمع ناشران به سه طبقه پارکینگ مجهز است که این پارکینگ گنجایش ۳۰۰ دستگاه خودرو را دارد که ناشران و بازدیدکنندگان می‌توانند از آن بهره ببرند.