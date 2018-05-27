احتمال لژیونر شدن یک بازیکن دیگر استقلال هم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سخت ترین کارهای مدیریت باشگاه استقلال در این فصل حفظ شاکله و استخوانبندی تیمی است که بازیکنان جوانش در آن خوش درخشیده‌اند. امید نورافکن که مورد توجه تیم شارلوا قرار دارد مراحل مقدماتی انتقالش را انجام داده و احتمال این که این بازیکن برای فصل بعد رسما به شارلوا بپیوندد زیاد است. اما شاید نورافکن تنها بازیکن جوان استقلال نباشد که در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.

سید مجید حسینی مدافع جوان و ملی پوش آبی پوشان که همراه با تیم ملی در اردوی آماده سازی ترکیه به سر می‌برد و یکی از مردان کی‌روش در جام جهانی روسیه است، دیگر بازیکنی است که احتمال لژیونر شدنش وجود دارد. این بازیکن فصل پر فروغی را با آبی پوشان سپری کرد تا از این تیم به تیم ملی و جام جهانی برسد. گفته می‌شود تیم شارلوا که فصل گذشته کاوه رضایی را از استقلال گرفت و در این فصل هم با علی قلی زاده مهاجم سایپا و امید نورافکن مدافع استقلال به توافق رسیده است، قصد به خدمت گرفتن حسینی را هم دارد.

شارلوا که مالک و مدیران ایرانی دارد از گذشته تاکنون علاقمند به جذب بازیکنان ایرانی بوده است و در این مقطع نیز بار دیگر رویکرد گردانندگان ایرانی این تیم به استفاده از بازیکنان نخبه ایرانی است. در همین راستا سید مجید حسینی هم در سبد خرید این تیم قرار دارد و احتمال پیوستنش به آن زیاد است.

البته شاید حسینی در نهایت به این تیم پاسخ مثبت ندهد چرا که احتمال این که بعد از رقابتهای جام جهانی پیشنهادات بهتری از تیم های مطرح اروپایی بگیرد وجود دارد.