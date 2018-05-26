امسال عملیات اجرایی ۱۰ پروژه آبخیزداری در استان مرکزی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، رضا عظیمی اظهار داشت: استان مرکزی و شهرستانهای ۱۲گانه در قالب ۱۹حوضه آبخیز زیر پوشش سازههای مختلف آبخیزداری قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه این سازهها نقش موثری در کنترل سیلاب، حفاظت از خاک، استفاده مناسب از روانآبها و کاهش خسارت ناشی از سیل را دارند، گفت: در سال جاری تعهد استان مرکزی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرای سازههای آبخیزداری در ۱۱هزار هکتار از اراضی استان است و سایر طرحها به صورت ملی دنبال میشود.
عظیمی تصریح کرد: در راستای اجرای طرحهای آبخیزداری، ۱۰پروژه در استان تعریف شده که اعتبار ملی مورد نیاز آن بالغ بر ۱۵ تا ۱۸میلیارد تومان است. از منابع داخلی استان نیز ۱۵میلیارد تومان تعیین شده که البته تاکنون تخصیصی صورت نگرفته و به تبع آن پروژهها کلید نخورده است.
وی با اشاره به سیل خیز بودن ۶۰درصد استان مرکزی و با توجه به بارشهای بهاره اخیر افزود: این سازهها که در اکثر نقاط سیلخیز استان احداث شده است نقش موثری در کنترل سیلاب و خسارت ناشی از آن داشتهاند.
معاون آبخیزداری استان مرکزی اضافه کرد: احداث سازههای آبخیزداری با نظارت اداره کل منابع طبیعی و توسط پیمانکاران انجام میگیرد و نمی توان از مشارکت مردمی در امر احداث این سازه ها استفاده کرد اما از این ظرفیت در حفظ و نگهداری سازهها میتوان بهره برد.
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