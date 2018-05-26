توصیه رهبر انقلاب به فتاح/ رسیدگی به محرومان رمز عبور از مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر٬ سید پرویز فتاح در مراسم «شنبه های انقلاب» که با موضوع احسان و نیکوکاری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت مبارزه با فقر افزود: امام خمینی (ره) کمیته امداد و بقیه نهادهای حمایتی را ایجاد کرد تا با فقر مبارزه کنند و ایشان به ما آموخت که مستمندان و محرومان ولی نعمتان ما هستند.

وی با بیان اینکه فقر به راحتی از بین نمی رود و دشمن سرسختی است، ادامه داد: با همت علی وار می توان فقر را از بین برد و اولین شرط این است که نگذاریم سطح زندگی ما از این افراد فاصله بگیرد.

فتاح تأکید کرد: اگر به مسئله فقرا و نیازمندان در نظام اسلامی درست رسیدگی کنیم از گردنه همه مشکلات عبور می کنیم.

فتاح گفت: بالاترین ایثار، احسان و نیکوکاری که در مکتب امام خمینی (ره) شکل گرفت برای دفاع مقدس بود و اوج احسان و نیکوکاری کار شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی اضافه کرد: این کمیته ۱۷۰ هزار یتیم را تحت پوشش قرار داده است که ۸۰۰ هزار حامی یعنی به ازای هر یک یتیم پنج حامی از این افراد حمایت می کنند.

فتاح با اشاره به دوره ۲۸ روزه ریاست جمهوری شهید رجایی گفت: این شهید در این مدت کوتاه طرح حمایت از سالمندان با عنوان طرح شهید رجایی را راه اندازی کرد و در حال حاضر ۷۵۰ هزار سالمند روستایی تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به بنده تأکید کرده است که به استان ها سفر کرده و به خانواده های یتیم و نیازمند سر بزنیم، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۵ هزار مؤسسه خیریه فعالیت می کنند.