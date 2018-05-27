حسین امیرانی در حاشیه سفر به قزوین برای بازدید از فعالیت های بهزیستی استان و زیرساخت های فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه سازمان بهزیستی از نهادهای پیشرو در آموزش است و توسعه کمی و کیفی خوبی در سالهای اخیر در این سازمان رخ داده است.

وی اضافه کرد: با رویکردهای جدید و نگاه اصلاح نظام اداری و استفاده از تکنولوژی روز خوشبختانه شاهد تحول اساسی در آموزش ها هستیم و در سال جاری برای دریافت مجوز ۲۰۵ دوره آموزشی برای کارکنان سازمان اقدام شده است.

امیرانی تصریح کرد: این آموزشها در سطوح استانی، مناطق و نیز به شکل ملی با شیوه های الکترونیکی، ویدئو کنفرانس، به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود.

معاون آموزش و پژوهش و ساختارهای سازمانی بهزیستی یادآورشد: برنامه ما در آموزش این است که با رویکرد توسعه کمی و کیفی و بالا بردن ضریب آموزش های کاربردی و اثرگذار بتوانیم ضریب نفوذ سازمان را به شرایطی برسانیم که کارکنان به توسعه یافتگی برسند و نقش خود را بخوبی ایفا کنند.

وی در خصوص اعتبارات پژوهشی اضافه کرد: در پژوهش اعتبارات تکلیفی داریم که یک درصد در دو بخش ملی و استانی است که هرکدام از استانها یک درصد از اعتبارات استانی را هزینه می کنند و در سایر بخش ها اولویت ها را تعیین کرده و دنبال یک دستورالعمل مدون هستیم تا بر اساس آن فرآیندهای پژوهشی روند مطلوبی پیدا کند.

امیرانی یادآورشد: اعتبارات پژوهشی سازمان از محل یک درصد در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که بخشی هزینه شده و بخشی در حال هزینه شدن است.

امسال هم منتظر ابلاغ بودجه هستیم

وی گفت: امسال هم منتظر ابلاغ بودجه هستیم تا سهم پژوهشی خود را مشخص کنیم اما رویکرد ما رفتن به سمت پژوهش های کاربردی است و با نگاه حل مسائل سازمانی در حوزه های تخصصی گام برمی داریم تا بتوانیم سیاست گذاری و برنامه ریزی تخصصی را به هدف برسانیم.

امیرانی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فعالیتهای پژوهشی را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر از این ظرفیت بخوبی استفاده می کنیم و پژوهشگران ما از بخش خصوصی و خارج سازمان با ما همکاری دارند و پژوهش های تخصصی و کاربردی ارائه می کنند.

