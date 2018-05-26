همایش «خدیجه مادر امت» در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر شنبه‌شب در همایش استانی «خدیجه، مادر امت» اظهار داشت: حضرت خدیجه کبری (س) خدمات بسیار بزرگی را به جامعه اسلامی داشته است و انفاق ایشان در راه اسلام به فرهنگ عمومی تبدیل شد.

حجت الاسلام مرتضی محمدیان یکی از مهمترین توفیقات حضرت خدیجه را بندگی خدا و یاری پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد و ادامه داد: ایشان یاری‌گر حضرت محمد(ص) در مسیر پرچمداری دین اسلام بودند.

وی اضافه کرد: حضرت محمد(ص) همیشه به نیکی از حضرت خدیجه(س) یاد می‌کردند و در مورد ایشان فرمودند که «زمانی که مردم مرا تکذیب می‌کردند خدیجه مرا تصدیق می‌کرد و با خرج ثروت خود به ترویج دین اسلام کمک کرد».

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به اهمیت بسیار بالای اتحاد و همبستگی بین مذاهب اسلامی بویژه شیعه و اهل سنت افزود: شاهد وحدت بسیار خوبی بین مذاهب در استان بوشهر هستیم و روحانیون و ائمه جمعه و جماعات نقش مهم در این زمینه دارند.

حجت الاسلام محمدیان گفت: حضرت خدیجه(س) دارای کمال، عقل و شخصیت ادبی در سطح بالایی بود و او انسانی روشن‌بین و دوراندیش بود و علاقمند به ‏معنویات و معتقد به حق و حقیقت بود.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر نیز در این همایش اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف روحانیون تبلیغ صحیح اسلام است و باید به این موارد دقت شود.

حجت‌الاسلام سید احمد احمدی افزود: روحانیون و علمای شیعه و اهل سنت در تبلیغ دین اسلام نقش مهمی ایفا می‌کنند و ولایت‌مداری و وحدت از ارکان اصلی برنامه‌های این شبکه تبلیغی است.