آماده باش دستگاه های خدماتی فومن/تمهیدات لازم اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به هشدارهای اداره کل هواشناسی استان گیلان مبنی بر بارش شدید باران از امشب در این استان و احتمال وقوع سیلاب، جلسه مدیریت بحران شهرستان فومن بعدازظهر شنبه برگزار شد.

فرماندار فومن در این جلسه با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه های عضو مدیریت بحران شهرستان، اظهار کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته بیشترین بارش ها در شهرستان فومن مربوط به بخش سردار جنگل و ماسوله رودخان است.

وی ادامه داد: در نخستین گام با توجه به این هشدارها باید به همه حاشیه نشینان رودخانه های طول مسیر اطلاع رسانی و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

حسین اسماعیل پور با اشاره به اینکه یکی از نقاط حادثه خیز در این زمینه منطقه ماکلوان تا لارچشمه به دلیل وجود سازهای گردشگردی در مسیر و حاشیه رودخانه می باشد از شهردار و مسئولان این منطقه خواست تا به ساکنین اطلاع رسانی کرده و هشدارهای لازم را بدهند.

وی همچنین برلزوم آماده باش دستگاه های خدماتی اعم از برق، گاز، آب، تلفن طی امشب و فردا اشاره کرد و گفت: مسئولان این سازمان ها اکیپ های خدماتی خود را برای بروز احتمالی مشکل برای امشب و فردا در آماده باش داشته باشند.

فرماندار فومن در ادامه با بیان اینکه برنامه ریزی لازم برای چگونگی ارائه خدمات در زمان بحران از سوی دستگاه ها اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: بخشداران نیز باید با هماهنگی دهیاران تمامی امکانات و ماشین آلات سبک و سنگین موجود در منطقه را برای ارائه خدمات در صورت بروز بحران آماده کنند.

وی با اشاره به اینکه اداره تبلیغات اسلامی نیز باید سه مسجد موجود در طول مسیر مذکور را آماده کرده تا در صورت نیاز برای اسکان مسافران و مردم از آن استفاده کنیم، تصریح کرد: کشاورزان نیز تمهیدات لازم برای بروز کمترین خسارات به باغات و شالیزارهای شهرستان را پیش بینی کنند.