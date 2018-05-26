۶۰۰ داوطلب دماوندی در فعالیت های امدادی هلال احمر فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری ظهر شنبه در دیدار با مسئولین دانشگاه پیام نور دماوند با ابراز خرسندی از فعالیت بسیار خوب کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور گفت: این کانون از سال ۸۲ کار خود را آغاز کرد و فعالیت های بسیار متنوعی در قالب امدادی و فرهنگی ورزشی در این چند سال انجام گرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر دماوند افزود: برگزاری دوره های آموزشی امدادی و کمک های اولیه، برگزاری مانور های امدادرسانی در سطح دانشگاه، برپایی پایگاه تست سلامت وعضو گیری به مناسبت های گوناگون، برگزاری مسابقات ورزشی و اردوهای تفریحی و... از جمله فعالیت هایی است که در سابقه ی این کانون می درخشد.‌

وی بیان داشت: درحال حاضر بیش از ۶۰۰ داوطلب در سطح شهرستان جذب فعالیت های امدادی جمعیت شده اند و دوره های آموزشی مقدماتی یا پیشرفته را طی نموده اند.

آمادگی دانشگاه پیام نور دماوند برای حمایت از فعالیت های هلال احمر

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند نیز در این دیدار با اشاره به حمایت و همگرایی مسئولان برای ایجاد انگیزه و جذب بیشتر دانشجویان به فعالیت های دانشجویی و حضور در کانون دانشجویی هلال احمر اظهار داشت: برگزاری مانور بزرگ امدادی که در نیمه اردیبهشت ماه در دانشگاه پیام نور دماوند و باهمکاری کانون دانشجویی و هلال احمر انجام شد، بسیار موثر بود.

مهدی یدالهی افزود: حضور فعال دانشجویان در این کانون و برگزاری دوره های آموزشی برای داوطلبان و نمایش این توانمندی ها در قالب مانور باعث جذب بیشتر داوطلبین در این کانون می شود و دانشگاه پیام نور واحد دماوند برای هرگونه حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه کانون اعلام امادگی می کند.

در این دیدار دوطرف بر لزوم حمایت و همراهی بیش از پیش مسئولین جمعیت هلال احمر و دانشگاه با دانشجویان فعال در زمینه های فرهنگی به ویژه کانون هلال احمر تاکید واظهار امیدواری کردند اعتماد به جوانان وسپردن مسئولیت های کاری به آنها و در نظر گرفتن مشوق های فرهنگی و جذب بیشتر داوطلبان در کانون های دانشجویی روز به روز برجمعیت داوطلبان وامدادگران سطح شهرستان افزوده شود.









