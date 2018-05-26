به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی عصر امروز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی مشکلات حوزه ساخت و ساز و وضعیت واردات نخود برگزار شده است.

کاشفی در ادامه افزود: از طرف سازمان جهاد کشاورزی اقداماتی در رابطه با تعرفه نخود انجام شده اما این کافی نیست و باید به امضای استاندار برسد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه واحدهای تولیدی استان اعم از کشاورزی، خدمات و ... در خصوص اخذ تسهیلات و تامین نقدینگی مالی با مشکلات عمده‌ای مواجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با تلاشهای فراوان، اعتبارات متعددی برای استان تخصیص داده شده است و اگر برای جذب آن تلاش نکنیم بدون شک به هدر می رود.

وی افزود: طی بررسی های انجام شده در ۲ سال گذشته، فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی تسهیلات مصوب را به عنوان اولین یا دومین مانع در فضای کسب و کار نام برده‌اند که متاسفانه همین امر سبب شد که طی این دوسال جزو رتبه های آخر باشیم.

کاشفی به مهم ترین موانع عدم جذب و پرداخت تسهیلات اشاره کرد و افزود: این موانع در ۴ بند تعریف شده اند که عدم پذیرش سند واحدهای تولیدی با چند برابر ارزش وام برای وثیقه، ارائه وثیقه سه برابر وام و یک ضامن بازاری، عدم پذیرش طرح توجیهی از سوی بانک، طولانی بودن فرآیند ارجاع پرونده به تهران عدم جوابدهی تا ۳ ماه و چک برگشتی از آن جمله هستند.

وی افزود: همچنین پرداخت با تاخیر وام، درخواست سپرده بیش از مقدار وام، درخواست بانک برای پرداخت ۲۰ درصد از وام برای تسویه بدهی از دیگر موانع عدم جذب و پرداخت تسهیلات است.