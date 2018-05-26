اجرای کامل طرح تصفیه فاضلاب یزد نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی عصر امروز در جلسه علنی شورای شهر یزد با اشاره به آغاز اجرای طرح تصفیه فاضلاب یزد از سال ۷۸، اظهار داشت: در طول این ۲۰ سال ۳۷ درصد جمعیت شهر یزد زیر پوشش شبکه تصفیه فاضلاب قرار گرفته اند و در حال حاضر ۲۵۰ الی ۲۶۰ لیتر در ثانیه فاضلاب تصفیه می شود.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل این طرح، در حال حاضر بودجه ای وجود ندارد،‌ افزود: اجرای کامل طرح تصفیه فاضلاب یزد نیازمند تزریق پول است که این پول یا باید از طریق دولت یا مردم و یا بخش خصوصی تامین شود.

اسلامی با بیان اینکه دولت و مردم توان تامین این پول را ندارند، عنوان کرد: بهترین راهکار برای تکمیل طرح تصفیه فاضلاب یزد، ورود و مشارکت بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد بیان کرد: در شهرستان اردکان بخش خصوصی در این زمینه ورود کرده و ۱۲۰ میلیارد تومان توسط مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو هزینه شده و در شهرستان مهریز نیز بخش خصوصی مشارکت کرده و تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان اوایل سال ۹۸ به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: در میبد نیز یکی از شرکت‌های خصوصی به بحث تصفیه فاضلاب ورود کرده و تاکنون حدود ۵۰ درصد شبکه گذاری فاضلاب شهری را انجام داده است.

اسلامی با بیان اینکه یزد در این زمینه از شهرهای دیگر عقب‌تر است، تصریح کرد: با انتشار فراخوانی در این زمینه، چند شرکت خصوصی برای اجرا و تکمیل طرح تصفیه فاضلاب شهر یزد اعلام آمادگی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه پساب تصفیه شده می تواند در یزد بسیار موثر واقع شود، افزود: از مجموع ۹۴ میلیون مترمکعب آبی که در استان یزد توزیع می‌شود، ۷۰ درصد صرف شهر یزد می شود که در این منطقه نیز بیشتر مصارف مربوط به کولرها، توسعه صنعتی استان و توسعه فضای سبز است.