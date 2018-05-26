ایران، افغانستان و هند مناسبات تجاری عمیقی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تاثیر آن بر مناسبات ایران، هند و افغانستان اظهار داشت: مناسبات تجاری این سه کشور در راستای منافع ملی و بر مبنای همکاری‌های اقتصادی مشترک در مسیر توسعه تجارت و استفاده از قابلیتهای تجاری و بازرگانی منطقه است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با تاکید بر شکل‌گیری این مناسبات تجاری در چهارچوب موافقتنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان موسوم به موافقتنامه چابهار، گفت: ما به دنبال ارتباطی پایدار و همه جانبه با هندوستان و افغانستان هستیم، توافقی که به هیچ وجه تحت تاثیر تحولات مقطعی و رفتارهای یک جانبه سایر کشورها قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: فصل جدیدی از آغاز گسترش مناسبات تجاری بین ایران، هند و افغانستان خصوصاً موضوعات مرتبط با حمل و نقل دریایی آغاز شده به طوری که همه فعالیت‌های انجام شده در جهت رفع نیازها و پیوند منافع ملی سه کشور و حرکت به سمت افزایش مراودات تجاری و فرهنگی طرفین بوده است.

آقایی با اشاره به عقد قرارداد اجاره و راهبری بخشی از طرح توسعه بندر «شهید بهشتی» با شرکت هندی ظرف چند روز گذشته تاکید کرد: خروج یک جانبه آمریکا از توافق برجام به عنوان توافق بین‌المللی، تاثیری بر روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها نخواهد داشت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اظهار امیدواری کرد: همکاری مشترک شرکت‌های اپراتوری بندری ایران و هند کمک مهمی به جذب کالای بیشتر و ایجاد پیوند تجاری عمیق بین کشورها خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ ایران به عنوان دومین شریک تجاری افغانستان بود، افزود: اقلام صادراتی کشور افغانستان را میوه‌جات (خشک و تازه)، گیاهان دارویی، قالی و گلیم، پوست، پشم و موی حیوانات و سایر اشیاء تشکیل می دهند.

آقایی تصریح کرد: واردات افغانستان از ایران در سال ۹۶ بیش از ۳۱۹ میلیون دلار بوده که در همین سال افغانستان بیشترین صادرات را به کشور هند داشته است و به طور دقیق‌تر، افغانستان در سال ۱۳۹۶ بیشترین ارزش صادرات را در مرتبه اول به کشور هندوستان به ارزش تقریبی ۱۳۱ میلیون دلار داشته است، کشور ایران نیز در این مراودات تجاری مقام سوم را کسب نموده که ارزش کالای صادراتی به آن بیش از ۱۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ بوده است.