وضعیت التهاب بازار غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستمی اظهار داشت: با تمام نیرو مطابق با قانون با افزایش خودسرانه قیمت کالا که موجب اختلال در بازار شده قاطعانه برخورد می کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: وضعیت بازار غیر قابل قبول است و التهاب به وجود آمده در بازار ناشی از فضای روانی و سیاسی کشور است.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه دولت چند بار اعلام کرده که ما از نظر تامین ارز مشکلی نداریم، ولی برخی با سوء استفاده از این وضعیت به صورت خودسرانه اقدام به بالابردن قیمت ها کرده اند که پذیرفتنی نیست.

رستمی با اشاره به این که بسیاری از مردم استان از نظر اقتصادی و معیشتی در تنگنا هستند، افزود: به هیچ وجه پذیرفتنی نیست وقتی که قیمت گوشت نرخ مصوب دارد در جاهای مختلف به قیمت های گوناگون عرضه شود.

وی با بیان اینکه کنترل قیمت ها وظیفه یک سازمان خاص نیست، گفت: امکانات و نیروی نظارتی این سازمان برای نظارت بر بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی بسیار اندک است.

رستمی افزود: به منظور ساماندهی بازار استان یک ستاد اضطرای در سازمان صنعت و معدن و تجارت متشکل از کمیته های اطلاعات (نظارت) اطلاع رسانی و فرهنگی تشکیل شده است.