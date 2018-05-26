به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی عصر امروز در جلسه علنی شورای شهر یزد با اشاره به اینکه طرح تصفیه فاضلاب یزد اکنون تنها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: این طرح از ۲۰ سال پیش آغاز شده اما به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی، پیشرفت چشمگیری نداشته است.

وی عنوان کرد: اکنون بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا باقیمانده لوله گذاری و شبکه فاضلاب شهری یزد تکمیل شود.

موسوی بیوکی تاکید کرد: نیاز است تا شرکت‌هایی که می خواهند در این زمینه مشارکت کنند، حداقل این میزان سرمایه را در اختیار داشته باشند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس تصریح کرد: حدود پنج سال نیز زمان نیاز است تا سالانه ۱۲۰ کیلومتر شبکه گذاری فاضلاب یزد اجرا شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد این اقدام توسط بخش خصوصی انجام شود، باید شهر را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا بتواند کار خود را به درستی انجام دهد.

موسوی بیوکی با بیان اینکه یزد برای توسعه فضای سبز و توسعه صنعتی خود نیازمند استفاده از پساب است، تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های دست اندرکار ساز و کار ورود بخش خصوصی و مشارکت در اجرای این طرح را فراهم کنند.