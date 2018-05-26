قدم های برداشته شده برای پایداری برجام تا بحال مثبت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه شنبه و در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون با تشریح برنامه های دولت گفت: دولت برای اداره جامعه و عدالت اجتماعی به اقشار ضعیف توجه ویژه داشته و دارد و در طول ۵ سال گذشته، دریافتی حقوق بگیران و مستمری بگیران بیش از تورم افزایش یافته است.

روحانی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهیختگان و مبلغین اسلامی و استفاده از نظرات و دیدگاه آنان، گفت: نکات بسیار خوبی از جنبه‌های مختلف اخلاقی و شیوه و روش امام راحل در حکومت‌داری در این جلسه بیان شد که بسیار مغتنم است.

رئیس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، گفت: عزت و استقلال این کشور، مرهون هدایت‌ها، راهنمایی‌ها و رهبری امام بزرگوار و ایستادگی مردم پشت سر امام برای استقرار نظام اسلامی بود.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز دو هدف و داعیه را دنبال می‌کردیم، گفت: یکی آنکه به دنیا اعلام کنیم، اسلام قدرت مدیریت جامعه را داشته و یک دین فردی نیست و برای همه امور جامعه برنامه داشته و می‌تواند کشور و جامعه را بهتر اداره کند و دوم اینکه بتوانیم دین خدا را بهتر و گسترده‌تر به مردم معرفی کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر امروز بتوانیم آثار تحقق این دو هدف را در جامعه ببینیم، معلوم است در اجرای انقلاب موفق بوده ایم و اگر غیر از اینها در جامعه حاکم باشد، نشان می دهد که تلاش، کوشش، فداکاری، انسجام و یکپارچگی ما به اندازه کافی نبوده و کم بوده است.

روحانی با اشاره به اینکه مدیریت جامعه و یک کشور در دنیای امروز بدون در نظر گرفتن همسایگان و جامعه جهانی امکان‌پذیر نیست، افزود: البته شاید برخی معتقد باشند که می‌توانیم به دور خودمان دیوار کشیده و کشور را اداره کنیم که البته این چنین خواهد بود اگر به حداقل‌ها قانع باشیم، اما اداره جامعه به مفهوم دنیای امروز با این شیوه تقریباً غیرممکن است.

وی اظهار داشت: به هر حال باید مشخص کنیم که می‌خواهیم نفت و فولاد خود را بفروشیم یا خیر و یا قصد آن را داریم که اضافه گندم خود را فروخته و اگر کمبود داشتیم، گندم وارد کنیم.

روحانی خاطر نشان کرد: زندگی در دنیای امروز بدون ارتباطات سخت، مشکل و غیرممکن است. از سوی دیگر در برابر خواست دنیا تسلیم بودن نیز صحیح نیست که هر چه آنها می‌گویند بخواهیم اجرا کنیم.

رئیس جمهور انتخاب یک راه میانه، درست و منتج نتیجه را مورد نظر برای رسیدن به اهداف در کشور خواند و گفت: البته ممکن است ساختار حکومت ما به گونه‌ای باشد که برای انجام بسیاری از کارها نیاز باشد با دیگران هماهنگی صورت گیرد، چرا که ما در گذشته در یک نظام دیکتاتوری زندگی می‌کردیم و پس از انقلاب در نگارش قانون اساسی به گونه‌ای آن را نوشتیم که موجب گره زدن هر نهاد به نهاد دیگر شد. در حالی که از یک بعد، این کار انجام امور را بسیار سخت و دشوار می‌کند.

روحانی با تأکید بر اینکه موافق استقلال قوا هستیم، اما معتقدیم نباید قوا جزیره‌های جدا از هم باشند، گفت: استقلال قوا می‌بایست با تعامل و همکاری شکل بگیرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به عنوان یک طلبه وعده و قولی که به مردم دادم در زمینه روابط صحیح و تعامل سازنده با دنیا آرامش در بخش اقتصادی داخلی، ایجاد عدالت و یاری کردن اقشار ضعیف در نظام اداره کشور بود، خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم توفیقاتی را در این زمینه به دست آوریم، گوشه‌ای از آن مدیریت جامعه اسلامی ظهور پیدا کرده است.

روحانی با اشاره به اینکه در طول ۵ سال گذشته آنچه از لحاظ اقتصادی به مردم وعده دادیم این بوده که تا حدی فشار زندگی آنها کاسته شود، خاطر نشان کرد: البته امروز فشار زندگی برای مردم وجود دارد و شرایط مطلوب ایجاد نشده است، اما با توجه به برخی از شاخص‌ها می‌توانیم ببینیم که تغییراتی مثبت نیز حاصل شده است.

وی گفت: در طول ۵ سال گذشته به اندازه افزایش میزان تورم و حتی بیش از آن به دریافتی همه حقوق بگیران و مستمری‌بگیران اضافه شده است و این در حالی است که در گذشته سال‌هایی که تورم ۲۵ درصد افزایش یافت، حقوق‌ها ده درصد افزوده می‌شد اما در طول این سال‌ها اضافه شدن حقوق هیچگاه کمتر از نرخ تورم نبوده است و این یک نوع عدالت اجتماعی است که با آن مواجه هستیم.

روحانی گفت: در طول ۵ سال گذشته با تلاش‌های دولت از نظر بهداشت و درمان شرایط جدیدی در کشور ایجاد شد و بیماران می‌توانند با هزینه‌ای بسیار کمتر از قبل، امور درمانی خود را انجام دهند.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه در زمینه کمک به اقشار بسیار ضعیف جامعه نیز قدم‌های خوبی برداشته شده و دریافتی مستمری‌بگیران با تلاش‌های دولت به حدود ۳.۵ برابر رسیده است، افزود: دولت چنانکه وعده کرده بود، کمک کرد تا فشار زندگی به اقشار ضعیف کمتر شود در همین زمینه اقدامات بسیار خوبی در زمینه آب‌رسانی، برق‌رسانی و اتصال روستاهای کشور به شبکه گاز، انجام شده و امروز علاوه بر همه شهرها، قریب‌به اتفاق روستاهای کشور نیز به اینترنت پرسرعت متصل شدند که به روستائیان امکان داده تا بتوانند کالاها و خدمات‌شان را از این طریق به همه کشور و حتی جهان ارایه کنند.

روحانی با بیان اینکه دولت نسبت به بهبود وضعیت اقتصاد کشور گام‌های خوبی برداشته است، تصریح کرد: دولت علاوه بر اینکه در زمینه مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی متناسب با وعده‌ای که به مردم داده بود، حرکت خوبی داشته است، در زمینه صیانت از سرمایه‌های ملی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز قدم‌های خوبی برداشته و به عنوان مثال امروز برداشت ما از میدان گازی مشترک با قطر که حتی گاهی کمتر از نیمی از میزان برداشت قطر بود از سطح برداشت این کشور، بالاتر رفته و در دیگر میادین نفتی و گازی مشترک نیز قدم‌های خوبی برای صیانت از سرمایه‌های ملی برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه درست است که مردم همچنان مشکلاتی دارند، اما وضعیت کلی کشور رو به پیشرفت است، خاطر نشان کرد: فقط در استان‌های خوزستان و ایلام، بیش از ۳۰۰ هزار هکتار زمین زهکشی شده و به تجهیزات آبیاری مدرن مجهز شده است که این گام مهمی در زمینه تقویت کشاورزی و حفظ منابع آب در کشور است.

روحانی گفت: از صدا و سیما، منابر و همه کسانی که تریبون در اختیار دارند، انتظار است که در کنار نقد، واقعیت‌ها را نیز برای مردم به نمایش بگذارند و برای نقائصی که می‌بینند و بیان می‌کنند نیز راه‌حل ارایه دهند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در عرصه روابط خارجی تلاش ما این بوده که از حقوق و دستاوردهای ملت حراست کرده و از ظلمی که به ناحق می‌شد، بکاهیم، افزود: دولت در زمینه مسایل بین‌الملل، گام‌های مؤثر زیادی برداشته که یک نمونه آن، لغو ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ملت است که امروز و با وجود خروج آمریکا از برجام همچنان لغو و بلااثر هستند.

وی ادامه داد: دولت همچنین پرونده بسیار پیچیده PMD که برخی ها می‌گفتند تا دهها سال آینده نیز حل نخواهد شد را حل و فصل کرد و این پرونده بسته شد.

رئیس جمهور اظهار داشت: فرق غنی‌سازی امروز ما با گذشته در این است که قبلاً سازمان ملل مدعی بود که ایران بخاطر تخلفاتی که داشته حق قانونی غنی‌سازی ندارد، اما امروز غنی‌سازی ما با رأی همان سازمان ملل که آمریکا نیز به آن رأی داده کاملاً قانونی است. این تأمین حقوق ملت و تلاش برای رفع ظلمی بود که به ملت ایران می‌شد.

روحانی تصریح کرد: دولت همچنین تلاش کرد ظلم بزرگتر تحریم را نیز دفع کند و در زمینه‌هایی نیز موفق بود، اما در برخی زمینه‌ها آمریکایی‌ها، همراهی نکردند و این عدم همراهی تا آنجا ادامه پیدا کرد که بالاخره به طور یکجانبه از برجام خارج شدند.

رئیس جمهور اضافه کرد: با این وجود امروز در وضعیتی هستیم که رئیس جمهور فرانسه در سفر به روسیه و دیدار با رئیس جمهور این کشور در مصاحبه مشترک اعلام می‌کنند که ما حامی برجام هستیم. آمریکایی‌ها به اروپایی‌ها فشار می‌آورند که یا ما را انتخاب کنید یا ایران را. اما اروپایی‌ها می‌گویند که ما برجام را انتخاب می‌کنیم.

روحانی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم همه مسایل حل و فصل شده است، اما امروز اکثر کشورها، معتقدند و می‌گویند که راه ایران درست بوده و این آمریکاست که اشتباه کرده است و این یک موفقیت بزرگ است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امروز تلاش ما بر این اصل استوار است که اگر توانستیم حقوق‌مان را با ماندن در برجام احصاء کنیم، در این معاهده بمانیم. مدت تعیین شده از زمان سپری شده، ما را امیدوار کرده که می‌توانیم به اهداف‌مان برسیم و اگر مشکلی پیش بیاید نیز با حضور و کمک مردم از آن عبور می کنیم.

روحانی گفت: توجه داشته باشید که شرایطی که امروز در آمریکا وجود دارد نیز دائمی نیست و معلوم نیست که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و دیگر انتخابات پیش‌رو در کشور، چه اتفاقی بیفتد. در هر حال باید مسایل را با تدبیر پیگیری و حل و فصل کنیم.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه اگر همه دست به دست هم دهیم می‌توانیم در مدیریت کشور موفق باشیم، گفت: نکته مهم اینجاست که آیا لیاقت آن را خواهیم داشت که اسلام را به عنوان دینی که کارآمدی اداره جامعه را دارد، به جامعه معرفی کنیم. آیا آنجا که قرار بود، نسل جوان را به اسلام نزدیک کرده و اعتقادات مردم را محکم‌تر کنیم و توجه آنها را به اعمال و مناسک دینی بیشتر کنیم، موفق بوده‌ایم؟

وی با اشاره به اینکه درست است که دولت نیز در این زمینه مسئولیت دارد، اما مسئولیت اساسی در این زمینه برعهده روحانیت است، اضافه کرد: امروز شرایط ما با گذشته متفاوت است؛ نسل جوان به خدا باور دارد، او را باور کنیم. هر چه از این بخش از جامعه فاصله بگیریم به ضرر نظام و کشور است.

رئیس جمهور اظهار داشت: کاش روحانیتی که در ابتدای انقلاب آستین بالا زده و بار مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و به حق و صحیح وارد متن سیاست شد، امروز وارد جناح‌بندی‌ها و گروه‌بندی سیاسی نشده بود.

روحانی تأکید کرد: اما واقعیت موضوع آن است که امروز روحانیت وارد جناح‌بندی‌ها شده و بابت این ورود نیز هزینه‌های زیادی پرداخته که این، اشتباه و بی نتیجه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه جامعه و نسل جوان ما امروز نیازهایی دارد که باید به آنها توجه کرد، گفت: امروز ادبیات و شیوه تبلیغاتی در جهان مرسوم است که ما با آن فاصله داریم و گاهی می‌خواهیم باشیوه‌های ۱۰۰ سال پیش نسل جوان‌مان را که به انواع ارتباطات و شیوه‌های امروز دنیا دسترسی دارد، ‌هدایت کنیم.

روحانی با بیان اینکه دولت نیاز به همفکری و راهنمایی علما در اداره امور دارد، گفت: همه ما مسئولیم تا وظایف خود را در قبال مسایل فرهنگی جامعه و کشور به درستی ایفا نماییم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز مقطع وحدت و انسجام بیشتر در کشور است، گفت: اگر از هم فاصله بگیریم و به مسایل جناحی و قومی به طور افراطی دامن بزنیم دچار مشکل خواهیم شد اما اگر بتوانیم انسجام خود را بیش از پیش حفظ کرده و گسترش دهیم، همانند گذشته موفق خواهیم بود.

روحانی همچنین در این مراسم یاد و خاطره حجت‌الاسلام والمسلمین مرحوم سیدمهدی طباطبایی، استاد اخلاق که سال‌های گذشته در این جلسه حضور داشته و ایراد سخن می‌کردند را گرامی داشت و آن مرحوم را معلم اخلاق و مربی مورد اقبال جامعه دانست.

در ابتدای این مراسم آیت الله مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از روحانیون حاضر در جلسه با بیان اینکه بسیار خوب است که دولت یازدهم و دوازدهم اعتدال را پیشه خود کرده است، گفت: امیدوارم دولت و شخص آقای دکتر روحانی همواره برای خدا خادم ملت باشند، اما فراموش نکنید که خود خدمت نیز نیاز به نظارت جدی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی استاد حوزه و دانشگاه یکی دیگر از مدعوین جلسه نیز با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه امام راحل به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کارآمدی این نظام بود، اظهار داشت: اگر بخشی از ارزش‌های این نظام مورد تأکید قرار گرفته و بخشی دیگر مورد غفلت قرار گیرند، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به شدت آسیب خواهد دید. این مسأله به نوعی نادیده گرفتن حقوق مردم است که خود باعث نادیده گرفته شدن دستاوردهای نظام نزد مردم خواهد شد و در این زمینه همه ما به یک اندازه مسئول هستیم چرا که مردم در هنگام قضاوت کارآمدی نظام، مسئولین یا نهادها را از هم تفکیک نمی‌کنند.