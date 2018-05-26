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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۰۸

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:

پیگیری برای دستگیری عوامل توزیع قرص روانگردان در بین دانش آموزان

پیگیری برای دستگیری عوامل توزیع قرص روانگردان در بین دانش آموزان

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت:اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عامل در اختیار گذاشتن قرص‌های مشکوک روانگردان به دانش‌آموزان یک دبستان مشهد در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردارقادر کریمی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعلام مسمومیت چهار دانش آموز یکی از دبستان‌های مشهد در اثر مصرف قرص مشکوک روانگردان  با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله دستورات لازم برای پیگیری سریع پرونده به فرماندهی انتظامی مشهد صادر شد.

وی افزود: سریعا پس از این حادثه سرکلانتری یکم پلیس مشهد مامور شد تا موضوع را پیگیری کند و تیمی از  کلانتری ۳۲ طرق تحقیقات خود را آغاز کرد.

 فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: اظهارات اولیه مسئولان دبستان پسرانه حاکی از آن است که پسر بچه ۱۲ ساله قرص‌های مشکوک روانگردان را بین دوستانش توزیع و پس از مصرف دچار مسمومیت شدید شده اند که توسط اورژانس به بیمارستان متقل می شوند.خوشبختانه با مراقبت‌های ویژه پزشکی، حال پنج دانش‌آموز بهبود یافته است.

کریمی تاکید کرد: اقدام‌های گسترده اطلاعاتی برای شناسایی عامل در اختیار گذاشتن قرص‌های مشکوک روانگردان به دانش‌آموزان  آغاز شده است.

کد مطلب 4306828

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