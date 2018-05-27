برنامه مالک جدید برای احیای تراکتور/ مربی نامدار با خریدهای بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی پس از کش و قوس های فراوان توانست مالک این باشگاه شود تا یکی از متمول ترین مدیران فوتبالی در سال های اخیر سکان مدیریت تیم پرطرفدار تبریز را بر عهده بگیرد. وی که مالکیت باشگاه گسترش فولاد تبریز را نیز بر عهده دارد، تصمیم به فروش این باشگاه هم گرفته است تا بتواند تمام ذهن خود را معطوف به تراکتورسازی کند.

زنوزی در نشست های دو روز اخیر خود با مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی تبریز که بیشتر جلسات خود را در تهران برگزار کردند درباره آخرین شرایط وضعیت قرارداد بازیکنان این تیم بطور دقیق مطلع شد. وی می خواهد اسکلت اصلی تیم را حفظ کند و تکلیف سرمربی این تیم را ظرف چند روز آینده روشن کند.

مالک تراکتورسازی تبریز بودجه بسیار خوبی را هم برای بستن تیمی قدرتمند کنار گذاشته است تا هواداران این تیم را پس از چند سال دوری از صدر جدول، امیدوار به قهرمانی کند.

نماینده باشگاه تراکتورسازی به ترکیه سفر کرده تا با ساغلام تسویه حساب کند. اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد نماینده این باشگاه مذاکراتی را هم با برخی گزینه های مد نظر مالک جدید تراکتورسازان انجام خواهد داد.

در این بین گزینه های زیادی برای حضور روی نیمکت سرخپوشان تبریزی مطرح شده است. از مصطفی دنیزلی گرفته تا سنول گونش و فیلیکس ماگات در چند ساعت اخیر در فضای مجازی به عنوان گزینه جدی سرمربیگری این تیم مطرح شده اند. اما هنوز نام سرمربی مد نظر زنوزی مشخص نیست.

مالک تراکتورسازی تبریز قصد به خدمت گرفتن مربی بزرگ خارجی را دارد و فعلا به فکر سرمربی ایرانی نیست. اگر او نتواند با گزینه های خارجی به توافق برسد سراغ گزینه های داخلی می آید.

به هر حال آنچه مد نظر کادر جدید مدیریتی تراکتورسازی است خریدهای بزرگ است که می خواهد در نقل و انتقالات تابستانی انجام دهد.