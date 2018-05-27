مسیر تاسیس موزه هنر معاصر هموار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شنبه شب در آئینی با عنوان بازگشت شیرهای فارس به شیراز، شهردار شیراز و یکی از هنرمندان و موزه‌داران معاصر، تفاهم‌نامه‌ احداث و راه‌اندازی موزه‌ هنرهای معاصر شیراز امضا و مبادله شد.

پرویز تناولی در این مراسم با ابراز خرسندی از اینکه شهرداری شیراز برای احداث موزه‌ هنرهای معاصر همت به خرج داده است، گفت: از اینکه آثاری را که طی نیم قرن جمع‌آوری کرده‌ام، در فضایی به نمایش گذاشته می‌شود، خوشحال هستم، احداث موزه‌ هنر معاصر دل شیر و جرئت می خواهد.

خالق آثار حجمی «هیچ»، عنوان کرد: در فضایی که شهرداران سایر شهرها مسابقه مدرن گرایی و برج سازی گذاشته و کمتر به فکر فرهنگ و هنر هستند، شهردار شیراز به احیای فرهنگ و هنر روی آورده و این مهم قابل تقدیر است‌.

وی با بیان اینکه در شهرهای تاریخی و فرهنگی دنیا همانند ونیز و فلورانس نیز رویکرد مدیران شهری توجه به فرهنگ و هنر است، اضافه کرد: از این رو شیراز نیز مسیر این دو شهر فرهنگی تاریخی دنیا را خواهد پیمود.

تناولی موزه هنرهای معاصر شیراز را خانه امن برای آثار هنری خود دانست و گفت: فارس هنوز شیرمردان بزرگی دارد و یکی از آن شیرمردان، اسکندرپور شهردار شیراز است.

این درحالیست که شهردار شیراز در این برنامه که با عنوان «بازگشت شیرها به فارس» برگزار شد، تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری شیراز به خود می بالد که امروز میزبان هنرمند بزرگی است که بخشی از تاریخ این سرزمین را به نمایش گذاشت؛ داشته های فرهنگی، هنری و تاریخی شیراز به قدری غنی و ارزشمند است که روشن ترین و ارزشمندترین مسیری را برای پیشرفت و توسعه این کلانشهر پیش روی ما گذاشته است. ما در جهت تعالی ابن داشته ها تلاش می کنیم.

اسکندرپور خلق فرصت های جدید را در حوزه های فرهنگی، هنری، تاریخی و گردشگری رویکرد اصلی مجموعه مدیریت شهری برشمرد و افزود: هرچند حافظ، سعدی و مجموعه های تاریخی برای شیراز یک فرصت محسوب می شود اما شیراز نیازمند ایجاد فرصت های جدید و آینده زیبا است.

شهردار شیراز ساخت موزه هنرهای معاصر را نقطه شروع این مسیر ارزیابی کرد و گفت: در جمع هنرمندان تکرار می کنم که شیراز فقط باید مثل شیراز باشد و قرار نیست شیراز را با الگو برداشتن از سایر شهرها بسازیم زیرا این کلانشهر به اندازه کافی ظرفیت های منحصر به فرد دارد.

اسکندرپور با اشاره به سفر اخیر خود به نانجینگ چین به منظور عقد پیمان خواهرخواندگی گفت: شهردار نانجینگ مهمترین دلیل تقاضای خود را برای خواهرخواندگی با شیراز سابقه تاریخی دو شهر شیراز و نانجینگ به عنوان یک فصل مشترک و مهم عنوان کرد.

شهردار شیراز عنوان کرد: یکی از شعارهای اصلی ما ترویج حس خوب زندگی در شیراز بود که این حس را در نوروز ۹۷ با اولین روزهای بهاری در شهر جاری ساختیم.

اسکندرپور گفت: سال جاری در ادامه راه با شروع کارهای جدی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و هنری این حس خوب را در میان مردم حفظ خواهیم کرد.

وی نمونه بارز این تلاش را، ایجاد موزه هنرهای معاصر دانست و ادامه داد: می خواهیم نشان دهیم شیراز می تواند در ارتقای مکان های فرهنگی و هنری همچون موزه ها، خانه هنرمندان و ... نیز سرآمد باشد.

شهردار شیراز، تعامل، گفتگو و همنشینی را حلقه گمشده زندگی امروز مردم در کلانشهرها عنوان کرد و گفت: ما در مجموعه مدیریت شهری شیراز برای بهبود و افزایش تعامل شهروندان تلاش خواهیم کرد و با طراحی و اجرای پیاده راه ها، فرصت گفتگو را به شهروندان خواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه بافت تاریخی فرهنگی ثروت غنی شیراز به شمار می رود، اضافه کرد: به بافت تاریخی شیراز نگاه ویژه ای داریم. اگر در گذشته به بافت تاریخی به عنوان یک معضل نگاه می شد امروز ما آن را سرمایه اجتماعی و معنوی شیراز می دانیم که باید زندگی دوباره را در آن جاری سازیم و فرهنگ را به عنوان روحی دوباره در کالبد بافت دمید.

شهردار شیراز افزود: مردم، هنرمندان و فعالان گردشگران باید در بافت تاریخی حضور داشته باشند؛ سرمایه گذاران می توانند بافت را بستری مناسب برای سرمایه گذاری های گردشگری بدانند.