کل استان بوشهر از نظر تامین آب شرب در وضعیت قرمز قرار دارد

سید کمالالدین شهریاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال به دنبال کاهش بارشها در نقاط مختلف کشور شاهد کمبودهایی از نظر تامین منابع آبی هستیم و در استان بوشهر نیز کمبودهای زیادی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس نقشههای تائید شده شرکت آب و فاضلاب استان در تابستان سال جاری کل استان بوشهر از نظر وضعیت بحران آبی وضعیت قرمز خواهد داشت.
شهریاری یکی از بهترین راهکارها برای تامین آب مورد نیاز در استان بوشهر و جبران کمبودهای منابع آبی را استفاده از شیرینسازی آب دریا دانست و اضافه کرد: ایجاد و توسعه تاسیسات آبشیرینکن نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: از شرکت آب و فاضلاب میخواهیم که هر چه سریعتر آبشیرینکن دلوار احداث شود تا شاهد تامین حداقل بخشی از نیازهای آب استان بوشهر و به ویژه در منطقه دلوار باشیم.
وی تاکید کرد: باید راهکارهای اساسی برای رفع مشکلات و چالشهای پیش روی تامین آب در استان بوشهر اتخاذ شود تا شاهد رفع مشکلات و کمبودهای منابع آبی باشیم و مردم کمتر در سختی باشند.
شهریاری ادامه داد: از همه ظرفیتها برای بهبود وضعیت و تامین خواستههای مردم به ویژه در شهرستانهای دشتی و تنگستان استفاده خواهیم کرد و امیدواریم مسئولان به مطالبات و خواستههای مردم جامه عمل بپوشانند.
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