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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۷:۲۳

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

۸ فوتی و ۳ مفقودی در حوادث سیلاب کشور

۸ فوتی و ۳ مفقودی در حوادث سیلاب کشور

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از هشت فوتی و سه نفر مفقودی در حوادث سیلاب کشور خبر داد.

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ماموریت های امداد و نجات در حوادث سیل و آبگرفتگی از ٣٠ اردیبهشت لغایت صبح ٦ خرداد در ١٣ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، قم، کردستان، گیلان و همدان، انجام شده است.

وی، مناطق امدادرسانی شده را شامل ٨٥ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین عنوان کرد و افزود: در این مدت امدادرسانی به ٣١٠٠نفر از هموطنان انجام شده و ۱۳۵ نفر اسکان اضطراری یافته اند.

سلیمی از انتقال ۵۴ نفر به مناطق امن خبر داد و گفت: این حوادث تاکنون ۸ فوتی و ۳ نفر مفقودی داشته است.

وی به تخلیه آب از ٣٤٠واحد مسکونی و عملیات رهاسازی ۱۸ خودرو از مسیر سیلاب اشاره کرد و افزود: ۷۵۱ نفر در قالب ١٧٧تیم در این ماموریت ها حضور داشتند.

وی ادامه داد: امدادرسانی در آذربایجان شرقی و غربی برای جستجوی مفقودین ادامه دارد.

کد مطلب 4306879
حبیب احسنی پور

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