۴۹۰میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی آرین شنبه شب در شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: سال گذشته تمام اعتبارات ۳ درصد حاصل از فروش نفت و گاز در خراسان‌جنوبی جذب شده است.

وی بیان کرد: برای سال جاری نیز تاکنون ۲۳۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای خراسان‌جنوبی ابلاغ شده که برای توزیع آن باید برنامه ریزی درست و دقیقی صورت گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خراسان جنوبی در سال جاری ۴۹۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: اعتبارات را بر اساس شاخص جمعیت و عدم برخورداری بین ۱۱ شهرستان استان توزیع کردیم.

آرین یادآور شد: سهم شهرستان بیرجند از مجموع اعتبارات تملک استان ۲۱.۱ درصد و سهم شهرستان قاین ۱۲.۲ درصد ، سهم بشرویه ۵.۹ درصد، درمیان ۷.۹ درصد، سرایان ۶.۱ درصد، سربیشه ۶.۹ درصد، فردوس ۷.۱ درصد، نهبندان ۸.۶ درصد، خوسف ۶ درصد، زیرکوه ۷.۱ درصد و طبس ۱۱.۱ درصد تعیین شده است.