دهها کشته و زخمی در جدیدترین حملات جنگنده های ائتلاف سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی در دو نوبت ساختمان شرکت نفت در خیابان الستین در صنعاء را بمباران کردند. در این حملات ۵ نفر از جمله یک زن کشته شد. همچنین ۱۱ تن دیگر زخمی شدند که در میان آنها چندین کودک به چشم می خورد.

جنگنده‌های سعودی بعد از ظهر شنبه نیز به شهر صعده واقع در شمال یمن حمله کردند که بنا به گزارش شبکه «المسیره»، ۳ کودک کشته و ۱۸ غیر نظامی زخمی شده‌اند.

همچنین منابع یمنی از کشته شدن سه نفر از شهروندان یمنی بر اثر اصابت چند گلوله خمپاره سعودی‌ها به مسجدی در شمال یمن خبر دادند. استان صعده یمن از روز شنبه شاهد حملات هوایی عربستان بود که در این حملات دهها تن کشته یا زخمی شدند.

ائتلاف متجاوزان علیه یمن در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶۴ نوبت پنج استان کشور را بمباران کردند و ۱۷ شهروند را به خاک و خون کشیدند.