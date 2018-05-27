احتمال شیوع وبا و سالک در مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تجری با بیان اینکه وزارت بهداشت در مناطق زلزله زده فراتر از وظیفه قانونی خود عمل کرده است نسبت به بروز برخی تهدیدات بهداشتی در این مناطق هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط گرمسیری، وضعیت فاضلاب ها، سرویس های بهداشتی، حمام های عمومی، آب های رها شده و نبود برخی امکانات خطر شیوع برخی بیماری های واگیر مانند وبا و سالک در این مناطق وجود دارد هر چند در این رابطه اقداماتی انجام شده و مردم نیز نکات بهداشتی را رعایت می کنند اما خطر شیوع بیماری ها هنوز رفع نشده و باید با حساسیت بیشتری نسبت به رفع مشکلات بهداشتی اقدام کرد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس، با یادآوری اینکه با پیگیری ها بخشی از مشکلات بهداشتی مناطق زلزله زده مرتفع شده است، افزود: با توجه به شرایط زندگی مردم امکان نگهداری مواد غذایی در یخچال وجود ندارد، البته اقدامات مناسبی با نظر و تشخیص مسئولان منطقه ای، شهرستان و استانی حوزه بهداشت و درمان جهت دفع فاضلاب؛ تامین بهداشت سرویس های بهداشتی و حمام های سیار انجام شده و می توان گفت مدیریت مناسبی برای پیشگیری از بروز خطراتی برای سلامت مردم انجام شده است.

وی ادامه داد: البته با توجه به گستردگی مناطق زلزله زده هنوز در مناطقی با مشکلات بهداشتی مواجه هستیم و نگرانی هایی در این رابطه وجود دارد و اگر جمع آوری فاضلاب ها و آب های رها شده و همچنین نظارت های بهداشتی به درستی تحقق یابد نگرانی ها در مورد شیوع بیماری های واگیر رفع خواهد شد.

تجری در رابطه با وضعیت اسکان دائم مناطق زلزله زده، گفت: ساخت و سازها در حوزه روستایی با وجود گرانی مصالح و شرایط خاص تحمیلی بر مردم به خوبی پیش می رود اما در شهرها به دلیل بروکراسی های اداری و ناهمانگی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و پیمانکاران مجری طرح به کندی پیش می رود که انتظار می رود با همکاری این دستگاه ها ساخت و سازها سرعت یابد هر چند گرانی مصالح و نبود آهن آلات مزید بر علت شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، افزود: البته با پیگیری ها و برگزاری نشست مشترکی با وزیر صنعت، معدن و تجارت تقاضا کردیم نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود که وی دستورات لازم را برای تهیه آهن آلات صادر کرد و امیدواریم مشکلات سد راه اسکان دائم مردم به سرعت رفع شود.