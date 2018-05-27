اتمام پروژه های نیمه تمام در راس برنامه های شهرداری فرون آباد است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش میرزایی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از مراحل آماده سازی خیابان های «امامت» و «شهدای گمنام» فرون آباد، در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر اتمام پروژه های نیمه تمام در راس برنامه های مجموعه مدیریت شهری قرار دارد و تمام تلاش و هدفمان اتمام پروژه های نیمه تمام و رضایت مندی شهروندان و اجرای برنامه از مجاری قانونی است.

وی ادامه داد: نگاه ما در خصوص اجرا و بهره برداری از پروژه ها یک نگاه و افق بلند مدت است.

شهردار فرون آباد در ادامه با بیان این مطلب که روند توسعه شهر متوقف شدنی نیست، تاکید کرد: با جدیت و تلاش همت خود را در اجرای سریع و به موقع برنامه ها و طرح های عمرانی، خدماتی و... بکار گرفته ایم.

وی بیان داشت: از آنجایی که اعتبارات شهرداری ها محدود است و در این راه باید از مشارکت بخش خصوصی نیز استفاده کرد، با رایزنی های فراوان و با دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی درصدد اجرای پروژه های مهم در سطح شهر هستیم.