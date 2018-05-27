مهران بهنام فر در پایان رقابتهای لیگ جهانی بلغارستان ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتها ما ۵ کاراته کا داشتیم که دو نفر دور پنجم بازنده برابر رقیب تاتامی را ترک کردند، دو نفر دور سوم و یک نفر هم دور دوم که در مجموع امتیازات خوبی گرفتیم و با توجه به امتیازات مسابقات قاره ای، می توان به کسب سهمیه المپیک امیدوار بود. ضمن اینکه مسابقات کرواسی را هم پیش رو داریم.

وی ادامه داد: چیزی که به من شوک وارد کرد این بود که هر آنچه کاراته کاهای جوان نیاز داشتند من در اختیار قرار دادم، تمرینات کاربردی و نکاتی که مورد نیاز آنها بود، از تکنیک و تاکتیکی گرفته تا سخت افزاری و احساسی، همه و همه را در تمرینات بکار گرفتیم. متاسفانه در کمال تعجب انتظارات برآورده نشد.

سرمربی تیم ملی کاراته افزود: قصد توجیه ندارم، ولی این نفرات هفته گذشته از مسابقات قهرمانی آسیا برگشته و زمانی برای ریکاوری و بازسازی مجدد نداشتند. ضمن اینکه ما به دلیل شرایط سنی تیم اصلی خود را در این رقابتها در اختیار نداریم.

بهنام فر ادامه داد: البته نباید اشتباهات فردی را نیز نادیده گرفت. به جز علیرضا حیدری که با اختلاف به رقیب خود باخت، سایر اعضای تیم با کمترین اختلاف بازنده تاتامی را ترک کردند و اگر دقت بیشتری داشتند و اشتباه نمی کردند بدون شک می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. برای من قابل قبول نیست چنین شکست هایی، ولی باید قبول کنیم که در این رده سنی اشتباهات فردی زیاد اتفاق می افتد.

وی در پایان گفت: بعد از بازگشت به تهران و استراحت چند روزه، کار آماده سازی را برای مسابقات کرواسی آغاز خواهیم کرد. هر چند مدت زمان اندکی پیش رو داریم، ولی باید سخت کار کنیم و با آمادگی بالا راهی آخرین مرحله از مسابقات کسب سهمیه شویم.